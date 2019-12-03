اصدار تطبيق “تأكد” للتحقق من صحة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تطبيقاً باسم “تأكد” يتم تحميله عبر متجر IOS وandroid؛ للمساهمة في التحقق من معلومات “بطاقة كفاءة الطاقة” للسيارات والإطارات.

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية، التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كالتحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات.

ويتم استخدامه عن طريق مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، حيث يتم عرض استعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام خاصية “بلاغ تجاري” التي تنقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة.

وفي حال عدم المطابقة بين بيانات الملصق والبيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”، يمكنك تقديم بلاغ لهيئة المواصفات عن أي مخالفات تخص ترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.