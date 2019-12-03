وكيل إم جي يطرح MG5 في السوق المحلية

كتب: باسل الحلواني

نظمت شركة المنصور MG للسيارات، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم، كشفت خلاله رسمياً، عن السيارة الجديدة MG5، التي سوف تطرح لأول مرة في السوق المصرية، وذلك بحضور كلا من المهندس عادل خضر، رئيس مجلس إدارة المنصور جروب، والمهندس أنكوش أرورا المسئول التنفيذي للعمليات بشركة المنصور للسيارات، ولطفى منصور مدير عام المنصور MG أوتوموتيف، ومحمد الشيخ رئيس قسم المبيعات والتسويق لشركة منصور MG أوتوموتيف، وندى الهمشري، مدير العلامة التجاريةMG، ولفيف من قيادات الشركة، بجانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وقال المهندس عادل خضر، خلال كلمته:" نسعد اليوم بتقديم طراز جديد من سيارات MG، تلك العلامة التجارية البريطانية الشهيرة حول العالم، والتي استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات في السوق المصرية في وقت قصير، حيث أصبحت السيارة المفضلة لقطاع واسع من العملاء في مصر، بما تقدمه من تصميمات عصرية وتقنيات تكنولوجية متقدمة وأداء متميز في مختلف ظروف القيادة".

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات"نهدف إلى زيادة حصتنا السوقية في الفترة القادمة من خلال تقديم العديد من الموديلات المميزة من السيارات، وتمثل العلامة البريطانية MG إضافة هامة لمجموعة السيارات التي تقدمها المنصور

لعملائها في مصر، حيث أنها تعكس التوازن المثالي ما بين التصميم الرائع والأداء القوي للمحرك والسعر التنافسي".

واستطرد قائلاً " السيارة الجديدة كلياً MG5 ستمكننا من المنافسة بقوة في فئة جديدة من السيارات، وهي السيارات السيدان، حيث تعتبر أهم فئة للسيارات في السوق المصري الآن، حيث أننا نفخر اليوم بتقديم سيارة سيدان بها كل ما تحلم به الأسرة المصرية من إمكانيات وتقنيات متطورة تجعل من ركوب السيارة تجربة فريدة من نوعها".

وقال المهندس أنكوش أرورا المسئول التنفيذي للعمليات بشركة المنصور للسيارات:" سعداء بانضمام السيارة الجديدة الرائعة MG5 والتي تتميز بالتوازن ما بين الاستخدام العائلي والشكل والأداء الرياضي. وتتميز السيارة الجديدة MG5 بأكبر مساحة خارجية في فئتها لكي تتناسب مع احتياجات الأسر المصرية، ولم تغفل الشركة التصميم الرياضي الرائع مما يضفي لمسة من الأناقة على السيارة من الداخل والخارج، هذا بجانب عجلات رياضية مقاس 16 بوصة".

وأضاف أنكوش أرورا،"نحن واثقون من وصول السيارة MG5 لمكانة مميزة في السوق

المصرية فور إطلاقها، حيث أنها تقدم مفهوماً جديدا لأداء ورفاهية السيارات السيدان العائلية في السوق المصرية بما تقدمه من تقنيات متقدمة ووسائل للأمان تعتبر مختلفة وجديدة على فئة السيارات السيدان في مصر".

ومن جانبه قال محمد الشيخ، رئيس قسم المبيعات والتسويق لشركة المنصور MG للسيارات:"السيارة MG5 الجديدة تأتي بالعديد من التقنيات المتقدمة بالنسبة لأمن وأمان السائق والركاب بما في ذلك كاميرا للرؤية بزاوية 360 درجة، و6 وسائد هوائية، و نظام مراقبة ضغط الإطارات "TPMS"، وحساسات خاصة وفرامل كهربائية للركن. و نظام الثبات الإلكتروني "ESP"، ومثبت للسرعة، مما يوفر تجربة رائعة للقيادة مع أعلى معايير للأمن والأمان".

وأوضح:"أما بالنسبة لمحرك السيارة الجديدة ،MG5 فتأتي بمحرك سعة 1500 سي سي وقوة 120 حصان، حيث يقدم أعلى مستوى من الأداء الرياضي مع الاسهام في ترشيد معدلات استهلاك الوقود، وبالنسبة للتقنيات والخصائص الأخرى التي تتميز بها MG5، فهناك مصابيح الليد الأمامية التي تعمل بالنهار، وشاشة كبيرة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، ومقاعد فاخرة من الجلد، وسقف متحرك، تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto لتجربة رائعة للسائق والراكبين".

وكانت المنصور للسيارات قد أعلنت خلال شهر أغسطس 2018 عن ضم التوكيل الحصري للعلامة التجارية الانجليزية MG، وحققت سيارات MG المميزة منذ إطلاقاها نجاحات كبيرة في السوق المصرية، وتعمل شركة المنصور للسيارات طبقاً لخطة طموحة لزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية خلال المرحلة القادمة.

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المهندس عادل خضر

عادل خضر وإلى يساره أنكوش أورورا وإلى يمينه لطفي منصور

محمد الشيخ

ندى الهمشري