كتب:باسل الحلواني
قررت شركة شركة انفورما ماركتس – مصر، الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميولا"، الذي يعد الحدث السنوي الأكبر في قطاع السيارات، تأجيل الدورة السادسة والعشرين من المعرض، والتي كان منالمقرر انطلاقها خلال شهر ديسمبر الجاري.
ومن المنتظر أن تنظم الشركة مؤتمراً صحفياً، خلال الأسبوع القادم، للإعلان عن أسباب تأجيل الدورة الجديدة لمعرض أوتوماك فورميولا، والموعدالجديد لإقامة المعرض، فضلا عن استعراض خطط الشركة التوسعية للفترة المقبلة.
ويعد هذا التأجيل هو الثاني لـ"أوتوماك فورميولا"، خلال 2019، حيث كان من المفترض أن ينطلق المعرض خلال شهر سبتمبر الماضي، لكن الشركة قررت تأجيلها إلى "ديسمبر" الجاري، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً تأجيل معرض "أوتوماك فورميلا".. والشركة المنظمة تكشف عن الموعد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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