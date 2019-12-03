بي ام دبليو تتعاون مع شركة صينية لإنتاج سيارات ميني

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بي ام دبليو عن تعاونها مع شركة Great Wall Motors الصينية لإطلاق استثمار مشترك جديد سيؤدي لبناء مصنع مخصص لإنتاج سيارات ميني الكهربائية في المستقبل. المصنع سيكون مجهزاً لإنتاج 160,000 سيارة سنوياً، ولن يقتصر على سيارات ميني فحسب بل سيارات كهربائية أخرى لشركة Great Wall.. كما تشمل الاتفاقية تعاوناً بين الشركتين لتطوير الموديلات الكهربائية ومشاركة البحوث. وقد أشارت بي ام دبليو أن مصنع علامة ميني في بريطانيا سيظل “قلب” الشركة، بينما المصنع الجديد في الصين سيلعب دورا داعماً.. ومن المنتظر إنتاج وطرح ميني الكهربائية الجديدة في بريطانيا العام القادم. ويكلف المصنع الصيني الجديد 716 مليون دولار (2.7 مليار ريال) وسيبدأ بناؤه في 2020 وينتهي في 2022.

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