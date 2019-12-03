ماذا لو تحولت شيفروليه امبالا إلى سيدان عضلية؟

الخليج ٣٦٥ نت – رأينا توقف عدد كبير من موديلات السيدان مؤخراً مع الرواج الهائل للـ SUV على حساب الفئات الأخرى، ومن هذه الموديلات هي شيفروليه امبالا والمنتظر توقفها بعد موديل 2020، ولكن ماذا لو عادت شيفروليه إلى الموديل مجدداً في المستقبل؟ بتغييرات جذرية للتصميم لجعله أكثر عضلية، ربما بلمسات كلاسيكية ونظام دفع خلفي، هل ستحقق سيارة كهذه نجاحاً فشلت امبالا في الوصول إليه في الأعوام الماضية؟

التصميم الحالي لامبالا أشبه باكورد بعمر 15 عاماً ولا عجب إذن أن المستهلكين يفضلون كروس اوفر على هذه السيارة التي فقدت بريقها السابق .. ولحل هذا يقترح Josh Byrnes من كارسكوبز العودة للجذور واستلهام امبالا موديل 1964 بنوافذ بدون إطارات وخطوط جسد سلسة، ودمج كل هذا بلغة تصميم شيفروليه الحالية مع لمسات من كمارو وكورفيت.

النتيجة كما نراها هنا تبدو جريئة وجذابة وقد تحقق سيارة كهذه نجاحاً أفضل بكثير من امبالا الحالية.. وماذا عن القوة؟

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جنرال موتورز لديها ذخيرة من المحركات القوية.. ماذا عن محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 320 حصان وعزم دوران 380 نيوتن.متر، كما نشير لمحرك V8 سعة 6.2 لتر المستخدم في كورفيت C8 الجديدة بقوة 495 حصان وعزم دوران 637 نيوتن.متر، ربما بدفع رباعي وجير مزدوج حديث بثمان سرعات.. كما تخيل Byrnes نسخ كهربائية تنافس تيسلا موديل S بمدى يتعدى 600 كيلومتر.

بالطبع لا يوجد أي تلميح من طرف جنرال موتورز لتطوير سيارة كهذه، ولكن لم لا؟ عوضاً عن وقف موديلات سيدان عريقة تماماً، من الأفضل أن نرى محاولات لتطويرهم بشكل جذري وحقيقي لإشعال حماس المتابعين لهم مجدداً.