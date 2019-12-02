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تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيهاً على عدد من طرازات فورد

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كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد الأمريكية في مصر، خصماً على عدد من طرازاتها، ابتداءً

من اليوم.

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"فورد" في مصر، فإن التخفيضات على طرازات

فوجن، كوجا، إكو سبورت، فيستا، تصل إلى 50 ألف جنيهاً.

وتنشر سيارات الوفد، القائمة السعرية لطرازات "فورد"، والتي تشمل الأسعار القديمة، والأسعار الجديدة بعد التخفيضات:

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