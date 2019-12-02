تيسلا موديل S تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لسيرها مليون كيلومتر!

الخليج ٣٦٥ نت – حققت هذه التيسلا موديل S رقما قياسياً بأطول عداد مسافات لأي تيسلا، حيث قطعت أكثر من مليون كيلومتر حتى الآن.

وقد اشتراها صاحبها الألماني في 2014 ليضمها لتيسلا رودستر الجيل الأول في حوزته.. وللاحتفال بقطعها لمليون كيلومتر، قام بعض محبي تيسلا بالاجتماع معه بحضور ممثلين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتوثيق الأمر.

كما هو متوقع، السيارة احتاجت لصيانات متكررة لتحقيق إنجاز كهذا، مثل تغيير البطارية بعد 290,000 كيلومتر وتغيير ثلاث موتورات كهربائية، ولكن جميعهم كانوا تحت تغطية الضمان.

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للحفاظ على البطارية قدر الإمكان، يمتنع صاحبها Gemmingen من إنفاذ البطارية بالكامل أو ملئها أكثر من 85%.. وينوي الرجل الاستمرار مع السيارة مع استهداف الوصول لمليون ميل (1,609,344 كيلومتر).