هيونداي بيك اب تظهر مموهة لأول مرة مموهة في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هيونداي بيك اب لأول مرة بتمويهات كثيفة في كوريا الجنوبية، ومن الواضح أن الشركة تعمل على قدم وساق من أجل تطويرها، وذلك لأن يكون تدشينها في نهاية عام 2020 أو بداية عام 2021، حيث أكدت بالفعل أن إنتاجها سيبدأ في 2021 في ولاية الاباما الأمريكية بجانب موديلات سنتافي وسوناتا والنترا.

وقد ظهرت البيك اب التي ستحمل اسم سانتاكروز للمرة الأولى على هيئة بيك اب اختبارية في 2015 قبل قرار هيونداي بتحويلها لموديل إنتاجي، وصرحت الشركة أن الموديل “سيجمع بين مواصفات SUV والكروس اوفر، وبين عملية البيك اب والصندوق الخلفي”، وكأنها فئة جديدة في السوق.

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البيك اب الجديدة ستنافس أمثال هوندا ريدج لاين، مع إطار موحد للجسد ودفع رباعي بشكل قياسي، وتنوي هيونداي استثمار 410 مليون دولار (1.53 مليار ريال) في مصنع الاباما لاستيعاب إنتاج البيك اب.

هذا وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستظهر مزيد من التفاصيل عن هيونداي بيك أب، لذا كونوا على ترقب معنا.