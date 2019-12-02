تعرف على أكثر سيارات هيونداي أماناً لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعد أنظمة الأمان والسلامة في السيارات الحديثة من أكثر العوامل التي يبحث عنها المستهلكين عند شراء سيارة جديدة، لذا نقدم لكم اليوم قائمة بسيارات هيونداي الأعلى في أنظمة الأمان لعام 2019.

هيونداي النترا

تأتي النترا 2019 في مقدمة سيارات هيونداي الأعلى بالأمان، لما تحتويه من العديد من تقنيات وأنظمة أمان وسلامة بفئة سيارات السيدان المدمجة، ومنها مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية مع رصد المشاة مع كاميرا أمامية تنبه السائق للمخاطر المختلفة، كما نالت أعلى تقييمات السلامة من معهد IIHS الأمريكي.

هيونداي باليسايد

تتمتع هيونداي باليسايد بالتصميم الجذاب والسعر المنافس للغاية للسيارات من نفس الفئة، ولقد تم تزويدها بالعديد من أنظمة السلامة، منها أنظمة مساعد البقاء بالمسار ومراقبة الطريق الخلفي مع مصابيح أمامية أوتوماتيكية وأنظمة متقدمة لمنع الاصطدامات الأمامية مع رصد المشاة بجانب تنبيه السائق عند تشتت الانتباه بجانب منع الاصطدامات الخلفية ورصد البقعة العمياء.

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هيونداي كونا

نالت هيونداي كونا أعلى تقييمات الأمان والسلامة من معهد IIHS الأمريكي في فئة سيارات الكروس أوفر، خاصًة الفئات الأعلى، وذلك لتضمنها تقنيات وأنظمة متعددة لسلامة السائق والركاب، ومنها أنظمة تفادي الاصطدامات الأمامية، مصابيح أمامية عالية القوة، البقاء بالمسار وتنبيه السائق عند تشتت انتباهه.

هيونداي سنتافي

على الرغم من عدم تمكن هيونداي سنتافي من الحصول على نفس تقييمات الأمان من معهد IIHS الأمريكي، إلا أنه تم تزويدها بعدد مميز من التقنيات والأنظمة الخاصة بالأمان، ومنها أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه من الاصطدامات الخلفية مع رصد البقعة العمياء مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية مع نظام الخروج الآمن الذي يغلق الأبواب الخلفية لمنع الأطفال من الخروج من السيارة بشكل مفاجئ في حالة اقتراب سيارة أخرى من الخلف.