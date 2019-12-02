“كفاءة”: إهمال وزن أذرعة السيارة يزيد استهلاك الوقود

الخليج ٣٦٥ نت – اعتاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، على تقديم العديد من الرسائل التوعوية لقائدي السيارات، خاصة في كيفية تخفيض استهلاك الوقود، واليوم قدم لنا المركز السعودي نصائح لخفض استهلاك الوقود عن طريق موازنة الإطارات بشكل دوري من خلال ما يسمّى “وزن الأذرعة”.



وقال المركز أن عدم موازنة الإطارات يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار مع الطريق، وهو ما يزيد من مقاومة دوران الإطار والذي يتسبب في زيادة استهلاك الوقود، لأنه يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، كما يساعد زيادة الاحتكاك في سرعة تلف الإطارات.

وتوجد عدة مؤشرات تدل على عدم موازنة الإطارات، ومنها انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من إحدى الحواف، لذا يجب فحص ميزان الإطارات بصورة دورية.



وطالبت كفاءة من قائدي السيارات بضرورة التأكد من وجود “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” على الإطار قبل الشراء، والتأكد أيضاً من صحة البيانات على البطاقة، وذلك عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، كي يتم تجنب أي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.



وأوضح المركز طريقة مسح رمز الاستجابة السريع (Q R)، وذلك عن طريق استخدام أي كاميرا لأجهزة الجوّال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق (تأكد) الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا، الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.