انخفاض صادرات السيارات الكورية إلى الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البيانات الخاصة بصادرات السيارات الكورية الجنوبية عن العام الحالي 2019، والتي سجلت تراجعاً للعام السابع على التوالي، وذكرت أن السبب يرجع إلى انخفاض الطلب في الأسواق الناشئة.



وأوضحت الوكالة أن شركات السيارات الكورية قامت بتصدير 1.98 مليون وحدة خلال أول 10 أشهر من العام، بانخفاض 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي بالداخل والخارج.



ووفقًا للبيانات الصادرة من رابطة الشركات المصنعة للسيارات الكورية، فإن صادرات السيارات تسجل تراجعًا منذ عام 2012 حيث تم تسجيل صادرات قياسية بلغت 3.17 مليون وحدة.

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وأظهرت بيانات الرابطة أن صادرات السيارات لدول الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى انخفضت بنسبة 8% و22.7% على التوالي في حين تراجعت الصادرات للدول الآسيوية 15.1%، وارتفعت أيضًا صادرات دول أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 11% و0.3% على التوالي.

كما كشفت الإحصائيات ارتفاع إيرادات شركات السيارات بنسبة 4.2% لتصل إلى 31.83 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام، وذلك يرجع إلى ارتفاع صادرات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والصديقة للبيئة.



وكذلك ارتفعت صادرات السيارات الرياضية متعددة الأغراض 8.2% إلى 1.21 مليون وحدة، كما ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 36.3% لتصل إلى 203500 وحدة.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكورية الجنوبية لأدنى مستوى منذ 9 أعوام هذا العام بسبب ضعف المبيعات في الخارج والداخل، حيث من المرجح أن تنخفض إلى أقل من 4 ملايين وحدة لأول مرة منذ 2009.