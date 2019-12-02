كيف تستفيد من شراكة الوفاق لتأجير السيارات مع يوروبكار؟

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى شركة الوفاق السعودية لتأجير السيارات على الدوام لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة خدمات الكبيرة التي تقدمها لهم داخل المملكة، وفي عدة دول مجاورة، ولكنها لم تغفل أبداً عن تواجدها العالمي كذلك، ولهذا تتيح لعملائها عبر شراكتها مع شركة يوروبكار العالمية امكانية التمتع بخدمات تأجير السيارات في مختلف دول العالم.

تعد شركة يوروبكار هي الرائدة على مستوى القارة الأوروبية بمجال تأجير السيارات، حيث أن فروعها تغطي أكثر من 140 دولة حول العالم، ونتيجة للشراكة مع الوفاق لتأجير السيارات، فسوف يكون عملاء الوفاق ويوروبكار قادرين على الاستفادة بخدمات كلا الشركتين في المختلف الدول حول العالم، بما يتضمن كافة فروع الوفاق داخل السعودية البالغ عددها 80 فرع والتي تغطي كافة مطارات المملكة مع دعم كافة خدمات الحجز والدفع عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير سيارة في أي مكان حول العالم عند السفر.

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هذا وتتوافق سياسة شركتي الوفاق ويوروبكار في إعطاء الأولوية للعميل والاهتمام براحته ورضائه بشكل أساسي، ما يعد السر خلف نجاحهما المبهر.

يتوفر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات على أجهزة أندرويد وiOS للتحميل الآن: