باجاني زوندا ريفيرا تُباع بـ20 مليون ريال في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – بيعت السيارة الفريدة والوحيدة من نوعها “باجاني زوندا ريفيرا 2017″، مقابل قيمة مالية عالية وقدرها 20.63 مليون ريال سعودي “5.5 مليون دولار”، وكان ذلك خلال مزاد سيلفرستون في الرياض.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى لعرض هذه السيارة، فقد تم عرضها للبيع من VIP Motors UAE في دبي خلال هذا العام ولكن يبدو أنه لم يتم بيعها، كما تم إدراجها للبيع في صالة Seven Car Lounge في المملكة العربية السعودية قبل عامين، واشتراها أمير سعودي.

وقد تم إجراء التعديلات الكبيرة على هذه السيارة ومن بينهم، تركيب ألواح الجسم من ألياف الكربون الجديدة كلياً مع فتحة سقف مخصصة وجناح خلفي من ألياف الكربون وبعض اللمسات الزرقاء الرائعة، بالإضافة إلى تطوير المحرك V12 سعة 7.3 لتر إلى قوة 750 حصان، كما زُودت المحركات بنظام العادم المخصص.

يُذكر أن زوندا ريفيرا قد بدأت حياتها كسيارة زوندا F، إلى أن تمت إعادتها إلى مصنع الشركة الإيطالية لتصبح الآن الأحدث في سلسلة طرازات 760.