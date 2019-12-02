أمانة الرياض توضح حقيقة فيديو حادث الدائري الثاني بسبب هبوط الأسفلت

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوّضح وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط الطبقة الأسفلتية، وقد لاقى الفيديو رواجاً كبيراً على شبكات التواصل. ولذلك قامت أمانة منطقة الرياض بإيضاح حقيقة هذا الفيديو المتداول عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، قائلة: “إشارة إلى الفيديو المتداول والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الاسفلتية، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأن المقطع قديم وأن الحادث وقع عام 2016 وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع”.

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