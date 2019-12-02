ولي العهد “محمد بن سلمان” يشهد ختام بطولة العالم للفورمولا 1

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الخليج ٣٦٥ نت – في إطار انطلاق منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي، قام الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعطاء إشارة بدء انطلاق هذا السباق الختامي.
وقد حفل الحضور بالقادة والشخصيات الهامة والمؤثرة، حيث شهدت هذه المنافسات الختامية حضور ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى رؤساء وفود عدد من الدول.
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