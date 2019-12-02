كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجاتي تعلن إطلاق سيارتها الخاصة "تشيرون Noire" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بوجاتي عن إطلاق نسختها الخاصة تشيرون، وتحمل السيارة اسم La Voiture Noire، وتعتبر من أغلى سيارات الشركة.

وعن المواصفات، تتميز تشيرون Noire باللون الأسود والكربون فايبر غير المطلي، وقد حددت الشركة الإنتاج بـ20 نسخة فقط وسعر مرتفع يبلغ 3 مليون يورو للنسخة.

وقالت بوجاتي في إعلانها الرسمي: "سنقوم بتسليم النسخة المحدودة الذي يقتصر على 20 سيارة بدءاً من الربع الثاني من عام 2020 بسعر صافي قدره ثلاثة ملايين يورو من الفئة الأساسية".

يبدو سعر السيارة مرتفعًا عند مقارنته بتشيرون العادية، ولكن ليس عند مقارنته بـ La Voiture Noire الفريدة بسعر 16.5 مليون يورو.