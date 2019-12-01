"المنصور للسيارات" تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة عملاء شيفروليه وأوبل

كتب: باسل الحلواني

احتفلت المنصور للسيارت، بافتتاح أحدث مركز خدمة لعملاء شيفروليه وأوبل، بمدينة نصر، ليضاف إلى شبكة مراكز خدمة عملاء المنصور للسيارات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وحضر حفل الافتتاح المهندس طارق عطا، العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز، والمهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، و أنكوش أرورا، مدير العمليات بشركة المنصور للسيارات، وزياد الرفاعي، مدير عام التسويق، وعدد من قيادات الشركتين.

وتبلغ مساحة مركز خدمة عملاء شيفروليه و أوبل الجديد 1190 متر مربع، ويحتوي على مخزن لقطع الغيار، و ورشة إصلاح ومكاتب لخدمة العملاء.

وقال المهندس حازم فكري، مدير المركز، إن المركز الجديد يقدم خدمات الصيانة السريعة والمتوسطة لعملاء المنصور، والتي تشمل تغيير الزيت والفلاتر وخدمات CAR WASH.