تعرف على أفضل سيارات SUV التي تناسب حياتك اليومية من جي ايه سي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي مؤخراً عن طرازات SUV وفان عديدة لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات في المملكة، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرون، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

جي ايه سي GS3

يبدأ سعر هذه الكروس أوفر تحت المدمجة عند 49,100 ريال، وهي تتمتع بمستوى عالي من العملية المناسبة للعائلات الصغيرة التي تبدأ حياتها، وذلك عبر حقيبة أمتعة كبيرة سعتها 370 لتر وتصل إلى 780 لتر عند طي المقاعد بشكل يساعد في حمل الكثير من الأغراض مع الحفاظ على معدل استهلاك وقود منخفض وتقديم عدد كبير من التقنيات العالية دون التضحية بالتصميم المميز.

جي ايه سي GS4

مع سعر 57,800 ريال،توفر هذه الكروس أوفر المدمجة كل ما تحتاجه العائلات المتوسطة من رحابة ورياضية بداخلها، خاصة عبر تصميمها الرياضي وتقنياتها المتقدمة التي تشمل شاشة لمسية 8 إنش مع مثبت سرعة وأنظمة أمان عالية تتضمن 4 وسائد هوائية، أنظمة لمنع انغلاق المكابح وتوزيع قوتها الكترونياً، مساعد بنزول التلال ومستشعرات ركن متصلة بكاميرا خلفية لتجربة اسهل بصف السيارة.

جي ايه سي GS5

وفي حالة الرغبة بالحصول على كروس مدمجة أكثر فخامة وعصرية للعائلات الصغيرة، ستكون جي ايه سي جي اس 5 ذات التصميم الجذاب ومحرك 1.5 لتر ذو قوة 166 حصان وعزم 265 نيوتن.متر هي الخيار الأفضل خاصة بفضل مساحة مقصورتها الرحبة.

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جي ايه سي GS8

ولمن يرغب بالحصول سيارة كبيرة تكفي كافة أفراد العائلة، سنجد أن جي ايه سي جي اس 8 هي الأنسب لذلك مع ما تقدمه من 7 مقاعد رحبة وتجربة ركوب مريحة وممتعة، إلى جانب تصميمها الخارجي المهيب والزجاج الخلفي المعتم لزيادة الخصوصية.

جي ايه سي GN6

للعائلات الراغبة بالحصول على مستوى أعلى من الراحة والرقي بجانب العملية والرحابة، تأتي ميني فان جي ايه سي جي ان 6 بتصميم عصري وجذاب يعكس لغة جي أيه سي التصميمية بمقدمة جريئة وخلفية هادئة مع مقصورة رحبة للغاية.

جي ايه سي GN8

هذا وفي النهاية نصل إلى ميني فان جي ايه سي جي ان 8 الموجهة في الأساس لرجال الأعمال والعائلات التي تتنقل كثيراً وترغب في سيارة تتمتع بتصميم ومميزات راقية، وذلك دون التضحية بالرحابة الداخلية المستوحاة من اليخوت الفاخرة.