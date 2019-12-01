تعرف على أفضل سيارات السيدان التي تناسب حياتك اليومية من هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة هيونداي مؤخراً عن طرازاتها السيدان لموديلات 2020 في المملكة المتاحة لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرين، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

هيونداي النترا

تأتي هيونداي النترا الجديدة في السعودية بتحديثات عديدة على التصميم والأداء وتقديم تجربة قيادة مريحة لمن يرغب في سيارة يومية مميزة تنقله من نقطة لأخرى بدون ملل ومع اعتمادية مشهود لها بتاريخها الطويل سابقاً، إلى جانب أمانها العالي عبر أنظمة حديثة تتضمن نظام تفادي الاصطدامات الأمامية مع المكابح الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام تنبيه السائق (في حالات التعب أو النعاس)، ونظام الخروج الآمن (تنبيه من السيارات القادمة عند فتح الأبواب)، ونظام مراقبة حركة المشاة.

هيونداي سوناتا

أما لعشاق الأناقة والرقي التام، فسوف تكون سوناتا 2020 الجديد كليتً هي اختياره، حيث تأتي بتصميم ملفت جميل وجريء للغاية مع مجموعة ضخمة من التقنيات الحديثة المميزة التي لا تتواجد سوى في أغلى وأفخم السيارات، حيث أنها تدعم أنظمة الركن والتشغيل عن بعد لراحة السائق بشكل تام، من خلال قدرته الخروج من سيارته والتحكم بركنها عبر هاتفه في المساحات الضيقة التي لا يستطيع فتح الباب داخلها، إضافة لمقاعد مريحة للغاية تدعم العمود الفقري للسائق مع مقصورة فاخرة وشاشة 12.3 بوصة لمسية.

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هيونداي ازيرا

تعد هيونداي ازيرا هي السيدان الرائدة الفاخرة لدى هيونداي، مما يعني أنها تتناسب مع أولئك الراغبين بالحصول على أعلى مستويات الرقي الممكنة بقيمة جيدة مقابل المال، حيث أن خصائصها العديدة تتضمن تصميم فريد من نوعه إضافة لأنظمة أمان متقدمة مثل مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية وكاميرا الرؤية المحيطية.

هيونداي اكسنت

أما في حالة الرغبة بالحصول على أكثر قيمة مقابل المال بالفئة الاقتصادية للسيارات اليومية، فمن الممكن التوجه إلى أكسنت 2020 المحدثة التي تأتي بتصميم عملي ولكن جذاب بالوقت ذاته مع تقنيات عديدة تتضمن شاشة لمسية 7 إنش وعزل جيد للضوضاء عن الخارج إضافة لمقاعد مريحة ومنفذ تكييف خلفي بجانب أنظمة أمان مميزة تتضمن التحكم في الثبات إلكترونيًا (ESC)، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات (TPMS)، ونظام التحكم في مساعدة التشغيل على المرتفعات (HAC)، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية.