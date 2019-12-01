إطار شاحنة يحطم ماكلارين 650S مملوكة للاعب بيسبول شهير

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تريفور باور رجلاً محظوظاً فهو في الثامنة والعشرين من عمره، وقد حقق نجاحاً كبيراً ومربحاً كقاذف في دوري البيسبول، جامعاً ثروة بقيمة 30 مليون دولار خلال تسعة مواسم من لعب البيسبول لفرق أريزونا دياموندباكس وكليفلاند إنديانز وسينسناتي ريدز، ومن المتوقع أن يتمتع الرجل الذي يجني الملايين سنوياً ببعض الهوايات باهظة الثمن، وفي هذه الحالة فهو يحب جمع السيارات الفاخرة.

تضم تشكيلة تريفور سيارة ماكلارين 650 اس موديل 2016 بسعر 300 ألف دولار، ولكن للأسف تعرضت لحادث غريب، حيث كانت السيارة موجودة في وكالة في ولاية تكساس، في حين أن إطار هرب من شاحنة على طريق سريع مجاور للوكالة، وتجاوز الإطار ستة حارات مرورية قبل أن يحطم زجاج الوكالة ويهبط مباشرة فوق سيارة تريفور.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، لكن السيارة البريطانية الفخمة تعرضت لمشاكل كبيرة، وفقاً لـ TMZ، ولحسن الحظ أن السيارة مؤمنة، وعند النظر إلى الصورة، يمكنكم رؤية العجلة الكبيرة على غطاء محرك السيارة الفائقة، ولا تبدو التلفيات كبيرة من هذه الزاوية، ولكنها تبدو تلفيات يمكن إصلاحها.

ومما لا يثير الدهشة، فقد كان تريفور قادراً على المزاح حول الحادث في تغريدة له، وإذا كنتم مكانه فقد تمزحون، حيث سيجني تريفور 18 مليون دولار خلال الموسم المقبل فقط.