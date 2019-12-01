“تقرير” تعرف على مواصفات ومميزات مرسيدس مايباخ GLS

الخليج ٣٦٥ نت – تمثل سيارة مرسيدس-مايباخ GLS 600 4MATIC (معدل استهلاك الوقود 12.0 – 11.7 لتر/100 كم؛ ومعدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 273 – 266 غرام/كم) رمزاً جديداً للرفاهية في فئة سيارات الدفع الرباعي. تجمع سيارة مرسيدس-مايباخ GLS بين قوّة التصميم والأنظمة التقنية المتطورة في فئة GLS، والتي تعد الفئة S من سيارات الدفع الرباعي، ووسائل الرفاهية وفخامة المواد التي تتميز بهما سيارات الصالون الأعلى فئةً.

تمتاز المقصورة بمساحتها الشاسعة وتجهيزاتها المصنوعة من مواد فائقة الجودة، مع عزل فعّال للضجيج، مما يوفر للركاب أجواءً هادئة ومريحة. وبفضل الستائر الكهربائية على النوافذ الجانبية الخلفية، يمكن للركاب تحديد مقدار ما يريدون رؤيته من المحيط الخارجي من مقاعدهم المرتفعة.

وقال جوردن واغنر، الرئيس التنفيذي للتصميم في دايملر إيه جي: “تمثل مرسيدس-مايباخ “قمة الرفاهية” بأرقى صورها. وينعكس أسلوب العلامة التجارية لهذه السيارة في ملامح الجمال والفخامة والأناقة التي تمتاز بها. ولكي نحدد شكل الفخامة المستقبلية، فإننا نرتقي بمفهوم النقاء الحسي إلى مستوى جديد كلياً، ونتحول من علامة رائدة في تصنيع السيارات إلى علامة تجارية عالمية رائدة في لغة التصميم”.

تُجهَّز السيارة بنظام التعليق AIRMATIC كتجهيز أساسي، أو بنظام التعليق النشط بالكامل المعزز بنظام E-ACTIVE BODY CONTROL كتجهيز اختياري، وتعمل هذه الأنظمة على تعزيز ثبات السيارة فوق المطبات. وللمرة الأولى، تأتي سيارة مايباخ مع برنامج مخصص للقيادة لتعزيز مستوى الراحة في المقعد الخلفي.

يذكر أن هذا النظام هو الوحيد من نوعه في عالم السيارات الذي يستطيع التحكم بشكلٍ مستقل في قوى النوابض والتخميد في كل عجلة على حدة، مما يمنع التمايل والتأرجح والاهتزازات. ويوفر النظام E-ACTIVE BODY CONTROL ، مع نظام ROAD SURFACE SCAN ووظيفة الميلان عند المنعطفات CURVE، أقصى مستويات الراحة، علاوة على أنه يؤكد قدرة مرسيدس-بنز على تصنيع أذكى نظام تعليق لسيارات الدفع الرباعي في العالم.

يعمل نظام E-ACTIVE BODY CONT بجهد 48 فولت؛ ويعتمد على نظام التعليق الهوائي بالكامل AIRMATIC، وهو مجهز بخاصية ضبط الثبات الذاتي الشاملة. إضافة إلى ذلك، تعمل المضخة الهيدروليكية الكهربائية على توليد قوى ديناميكية تكمل قوى التعليق الهوائي، وتعزز هيكل السيارة وتكبحه عند التسارع الطولي والجانبي أثناء الانطلاق على الطرق غير المعبدة مثلاً، وبالتالي، لا ينخفض الهيكل أو يتأرجح عند الكبح والتسارع، كما يستطيع النظام استرجاع الطاقة عند الانطلاق على الطرق غير المستوية، حيث ينخفض مقدار الطاقة اللازمة إلى النصف مقارنةً بالنظام السابق في سيارة Class-S.

مزايا إضافية لتعزيز راحة الركاب:

عند ضبط نمط القيادة على CURVE، تميل سيارة مرسيدس-مايباخ GLS عند المنعطفات بزاوية تصل إلى 3 درجات على ثلاث مراحل، تماماً مثل الدراجة النارية، ما يقلل القوى الجانبية المؤثرة على ثبات الركاب. وبذلك، ستصبح تجربة الانعطاف مريحة أكثر للركاب في المقاعد الأمامية والخلفية.

تتكون خاصية ROAD SURFACE SCAN من كاميرا ثلاثية الأبعاد متعددة الأغراض تسجل طبيعة الطريق أمام السيارة بشكل مستمر، وعليه، تعمل دعامات نظام التعليق على تقليل حركة الهيكل عند القيادة على الطرق المتعرجة، إذ يستجيب نظام التعليق للبيانات الواردة من الكاميرا قبل وصول السيارة إلى الجزء المتعرج من الطريق، مما يعزز الإحساس بالراحة عند الانطلاق على الطرق الوعرة.

يحتوي برنامج نمط القيادة على الطرق الوعرة خاصية تساعد في إخراج السيارة بسهولة في حالة انغراسها في الرمال، على سبيل المثال؛ حيث يرتفع نظام التعليق وينخفض تلقائياً عدة مرات، إن أمكن، مما يزيد أو يقلل الضغط الأرضي للإطارات بالتناوب، وبالتالي يعزز السحب، فتحرر السيارة نفسها.

تأتي سيارة مرسيدس-مايباخ GLS مع محرك V8 بسعة أربعة لترات، واستطاعة 410 كيلو واط (558 حصان)، وعزم دوران 730 نيوتن متر؛ وهو نسخة مطورة حصرياً لسيارات مايباخ، حيث يزيد انسيابية حركة السيارة وقوتها. ويأتي المحرك مع نظام EQ Boost الذي يعمل بجهد 48 فولت لتعزيز الانطلاق؛ مما يمد السيارة بعزم 250 نيوتن متر واستطاعة 16 كيلو واط/22 حصان بشكل مؤقت.

كما تجهز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي 9G-TRONIC، والذي تبلغ نسب نقل التروس فيه1: 9، مما يضمن تقليل سرعة المحرك إلى حد كبير، كما يشكل عاملاً مؤثراً في تعزيز الراحة لسائق السيارة وركابها على حد سواء. وذلك بالإضافة إلى علبة النقل التي تأتي كتجهيزٍ أساسي، والتي تؤمِّن نقلاً متغيراً لعزم الدفع يتراوح ما بين صفر إلى 100 بالمائة (زيادة عزم الدوران عند الحاجة) بين المحورين الأمامي والخلفي.

يتوفر الطلاء الخارجي للسيارة بدرجتين لونيتين مختلفتين، بحيث يعكس طلاء السيارة النسب المتوازنة لهيكل السيارة. ومن المقرر طرح ثماني مجموعات لونية، موضحة فيما يلي (يشير اللون المذكور أولاً لطلاء الجزء السفلي من السيارة): أزرق كافانسايت/الفضي إريديوم، والأبيض الماسي اللامع ديزاينو/الأسود أوبسيديان؛ الفضي إريديوم/ والأبيض الماسي اللامع ديزاينو؛ والفضي إريديوم/الفضي سيلينايت؛ الأسود أوبسيديان/الذهبي كالاهاري؛ الأسود أوبسيديان/الأحمر بتاجونيا؛ الأسود أوبسيديان/الأحمر روبلايت؛ الأخضر الزمردي/الفضي موهافي.

تعكس ألوان الطلاء أناقة فريدة بفضل انسيابية الخطوط الفاصلة، حيث يمتزج خط دقيق من أحد اللونين بقوام اللون الآخر على طول خط منتصف السيارة. كما يبرز هذا الخط الدقيق النمط الخطي لطلاء السيارة.

عند مقدمة السيارة، يتوّج شعار مرسيدس-بنز غطاء المحرك بالطريقة التقليدية، فيما تحاكي الدعامات الأفقية في الشبك الماسي الأمامي المطلية بالكروم التي تميز سيارات مايباخ النمط الخطي. ويضفي الإطار المطلي بالكروم المحيط بالنوافذ الجانبية، والعناصر التزيينة المطلية بالكروم عند عتبات الأبواب فخامة وأناقة للمنطقة الجانبة من السيارة.

ينطبق الأمر ذاته على شعار العلامة التجارية الموضوع في أماكن مختلفة مثل الدعامة D-pillar. تتوفر سيارات مايباخ بطلاءات ثنائية اللون في سبع تركيبات لونية أنيقة مختلفة، وهي ميزة تتفرد بها سيارات مايباخ.

صُنعت العجلات قياس 22 و23 بوصة خصيصاً لهذا الطراز؛ وتحاكي العجلات قياس 23 بوصة النمط الخطي المميز للسيارة. تبرز العناصر التزيينية لطرف نظام العادم، مع الضلع المتقاطع الصغير، هوية هذا الطراز كأحد طرازات مرسيدس-مايباخ.

تتمثل أحد المزايا الأخرى اللافتة للنظر في سيارة مرسيدس-مايباخ GLS في الدرجتين الكهربائيتين على جانبي السيارة، واللتين تسهلان الصعود إلى مقاعد السيارة المرتفعة والنزول منها بأمان. كما تضيف هاتان الدرجتان بسطحيهما المطليين بأوكسيد الألمنيوم والمكسو بالمطاط الأسود، وإضاءاتيهما الليلية واتساعهما الواضح عند البابيين الخلفيين جاذبية خاصة لجانب سيارة.

عند طيهما، تختبئ الدرجتان خلف ألواح العتبات الجانبية؛ حيث تتمدد درجة الصعود أوتوماتيكياً عند فتح أحد البابين الخلفيين على الجانب المعني في ثانية واحدة. ويمكن تغيير هذا الإعداد من خلال قائمة خاصة في نظام MBUX. ولزيادة الرحابة في خلفية السيارة، تتوفر سيارة مرسيدس-مايباخ GLS بصفين من المقاعد.

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تجهيزات المقصورة: مقاعد جلدية فاخرة قابلة للإمالة

تأتي سيارة مرسيدس-مايباخ GLS 600 4MATIC بتجهيزات أساسية فاخرة؛ حيث يمكن ضبط المقعدين الخلفيين الخارجيين كهربائياً للوضع المائل من أجل مزيد من الاسترخاء. أما الأجزاء المبطنة ولوحة العدادات فتغطى بكسوة من جلد نابا الناعم كتجهيز أساسي، وتتوفر مجموعة من الوسائد والبطانات الجلدية الإضافية حسب الطلب.

تعزز الأسطح الخشبية مفتوحة المسام أو شديدة اللمعان التي تزدان بها عناصر المقصورة الداخلية، بالإضافة إلى الكسوة الجلدية من جلد النابا ماجما الرمادي/الأسود أو النابا ماهوجني البني/البيج ماكياتو، التي تأتي كتجهيزات أساسية، فخامة المقصورة. وتتوفر نفس التوليفات اللونية للمجموعة “ديزاينو” الجلدية التي تتوفر كتجهيز اختياري. وستتوفر هذه الكسوة الجلدية الأفتح لوناً باللون الأبيض الكريستالي/الرمادي الفضي اللؤلؤي كخيار بديل قريباً بعد طرح السيارة في الأسواق. ومن شأن ذلك جذب الانتباه إلى العناصر المشتركة مع التصميم الداخلي في بناء اليخوت الفارهة، وبالتالي إبراز مدى جودة المواد المختارة. وتتمثل إحدى التفاصيل الأخرى المميزة لسيارات مرسيدس-مايباخ في اللون الذهبي الوردي الذي يزين الجلد الأبيض.

تجهّز السيارة بشكل أساسي بفتحة سقف بانورامية كهربائية قابلة للانزلاق مع حاجب معتم، بالإضافة إلى المقاعد المزودة بخاصية التحكم بدرجة الحرارة ووظيفة التدليك. كما تتوفر السيارة بخاصية تتيح تحويل الكونسول المتوسط الثابت إلى مساحة رحبة رباعية المقاعد تناسب مساحتها الخلفية العمل والاسترخاء على حدٍ سواءٍ، وتتوفر هذه الخاصية كتجهيز اختياري. ويتوفر هذا الكونسول بطاولات قابلة للامتداد والطي، ومبرد لحفظ المشروبات، ويمكن شراء كؤوس الشراب من مجموعة الكماليات.

تتضمن مجموعة AIR BALANCE الاختيارية رائحة صنعت خصيصاً لطراز مرسيدس-مايباخ GLS لتعطير المقصورة بانتظام، وهو عطر زهرة الأوسمانثوس البيضاء الزهرية الخفيفة مع رائحة الشاي العشبي الحار ورائحة الجلد الخفيفة.

توجد السماعات الداخلية لنظام الصوت المحيطي Burmester® ضمن التطعيمات الخشبية التزيينية خلف شبكات معدنية؛ فيما تضفي العناصر المطلية بالكروم وشعارات مرسيدس-مايباخ في المقصورة مزيداً من اللمسات المتألقة. وتخلق المواد التقليدية الأشبه بالصناعات اليدوية الحرفية تبايناً مثيراً مع التجهيزات الحديثة عالية التقنية التي تميز سيارات مرسيدس-مايباخ.

يعزز الجهاز اللوحي القابل للنقل تجربة ركاب المقعد الخلفي؛ حين يستطيع الراكب في المقعد الخلفي أن يتخذ وضعية الاسترخاء بفضل الوسائد المنفصلة؛ وإذا أراد حينئذ استخدام وظيفة تكييف الهواء أو التدليك، أو الاستماع إلى الموسيقى أو ضبط الإضاءة المحيطية، فبإمكانه استخدام الجهاز اللوحي لضبط الإعدادات من موضعه.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك قوائم للتحكم يمكن عرضها على نظام MBUX، والجهاز اللوحي الخلفي للتحكم MBUX Rear Tablet، ونظام الترفيهMBUX Rear Seat Entertainment System للمقاعد الخلفية. يتوفر مكان مخصص لتثبيت الجهاز اللوحي في الكونسول المتوسط الممتد في النسخة ذات الأربعة مقاعد من السيارة؛ أما في الطراز خماسي المقاعد، فيوجد مكان مخصص في مسند الذراع المتوسط الفخم القابل للطي الذي تحيط به عنصر تزيين مطلية بالكروم، والذي يحتوي أيضاً على مساحتي تخزين جانبيتين مضاءتين مع منفذي USB. وعادة ما يمكن تثبيت وحدة شحن لاسلكية للهواتف الذكية في هذا المكان.

تضفي هذه التجهيزات الفارهة أجواءً استثنائية لا يمكن أن تجدها سوى في سيارات مايباخ. وتكتمل أجواء الرفاهية مع رفع مستوى عزل الصوت في المقصورة من خلال تثبيت حاجزٍ قوي ورفّ ثابت وراء المقاعد الخلفية، ما يفصل المقصورة عن حجرة الأمتعة.

تنسجم الأنظمة التقنية، بدءاً من نظام نقل الحركة إلى نظام التعليق إلى تقنية المصابيح الأمامية، في سيارة مرسيدس-مايباخ GLS مع أعلى مستويات الراحة التي توفرها تجهيزات سيارات مرسيدس-بنز الرياضية متعددة الاستعمالات.

تأتي سيارات مايباخ مع برنامج قيادة مخصص لنظامي التعليق والحركة؛ وتوفر إعدادات هذا البرنامج للركاب في المقعد الخلفي بوجه خاص أقصى مستويات الراحة. وبفضل الجهاز اللوحي الخلفي الذي يتحكم في نظام MBUX والمثبت في الكونسول المتوسط أو في مسند الذراع بين المقاعد الخلفية، يمكن التحكم بسهولة في وظائف الراحة والترفيه من المقاعد الخلفية.

تزخر سيارة مرسيدس-مايباخ GLS الجديدة بمجموعة من أحدث أنظمة مساعدة السائق من مرسيدس-بنز كتجهيزات أساسية. ومنها على سبيل المثال أنظمة PRE-SAFE® المتطورة والشاملة والتي تعزز كفاءة الوظائف الوقائية في السيارة من خلال بدء إجراءات قابلة للإلغاء قبل وقوع الحوادث في بعض الحالات.

أما التجهيزات الاختيارية فتتضمن مجموعة تحتوي على نظام Active Stop-and-Go Assist، ونظام Impulse Side ضمن مجموعة أنظمة PRE-SAFE®. وتتمثل إحدى المزايا البارزة لمقعد Executive في سيارات مرسيدس-مايباخ في الوسائد الهوائية المدمجة في وسادة المقعد. وقد صممت هذه الوسادة بحيث تحول دون انزلاق الراكب الخلفي تحت الحزام إذا كان المقعد في وضعية الإمالة في حالة حدوث اصطدام أمامي. كما تحمي الوسادة الهوائية الراكب عند منطقة الحوض بقدر الإمكان، ومن ثم تعزز التأثير الواقي لحزام الأمان ثلاثي النقاط المزود ببكرات لتثبيت الحزام ونظام للحد من قوة ضغط الحزام على الجسم.

كما تم تجهيز السيارة بأنظمة مساعدة السائق التالية كتجهيزات أساسية:

نظام Active Distance Assist DISTRONIC

نظام Active Speed Limit Assist

نظام Traffic Sign Assist

نظام ضبط السرعة اعتماداً على الطريق

نظام Active Steering Assist، مع نظام Active Lane Change Assist، بالإضافة إلى وظائف “ممرات الطوارئ”

نظام Evasive Steering Assist

نظام Active Lane Keeping Assist

نظام Active Blind Spot Assist مع الإنذار عند الخروج من المسار

نظام Active Brake Assist مع وظيفة تنبيه السائق عند مناورة الدوران ووظيفة تنبيه السائق أثناء الرجوع إلى الخلف.

PRE-SAFE® PLUS

البيانات الفنية المختارة

GLS 600 4MATIC1 عدد الاسطوانات/ التنسيق 8/V الإزاحة سم مكعب 3982 الاستطاعة كيلو واط/ حصان 410 /558 عدد الدورات في الدقيقة 6000-6500 الاستطاعة الإضافية مع نظام EQ Boost كيلو واط/حصان 16 /22 العزم الأقصى نيوتن متر 730 عدد الدورات في الدقيقة 2500-5000 عزم الدوران الإضافي مع نظام EQ Boost نيوتن متر 250 إجمالي معدل استهلاك الوقود 1/100 كيلومتر 12- 11 . 7 إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جرام/كم 273- 266 التسارع بالثانية 4 ٫ 9 السرعة القصوى كم/الساعة 250 الطول/العرض/الارتفاع مم 5205/2030/1838 قاعدة العجلات مم 3135 المقدمة/المؤخرة مم 1699/1723 دائرة الدوران م 12 . 5

ستطرح سيارة مرسيدس-مايباخ GLS 600 4MATIC في السوق خلال النصف الثاني من عام 2020.