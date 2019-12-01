شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات تقدم أقوى عروض نهاية العام على مرسيدس S-Class

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شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات تقدم أقوى عروض نهاية العام على سيارات فئة الـ S-Class

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة إبراهيم الجفالي واخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة عن أقوى عروض نهاية العام على فئة الـ S-Class من سيارات مرسيدس – بنز والتي اختصرت من خلالها المسافات أمام الراغبين في امتلاك سيارة الأحلام التي تجمع بين العراقة والرفاهية.

فلأول مرة سوف يتم تقديم سيارة من فئة الـ S-Class أمام الراغبين في امتلاكها بقيمة 398,600 الف ريال، حيث يتم الآن في معارض الشركة المنتشرة في معظم مدن المملكة عرض سيارة S320L بهذه القيمة مع عرض تمويلي استثنائي للحصول عليها بنظام الاقساط الشهرية، بدفعة أولى لا تتجاوز 5% من قيمة السيارة , فيما القسط الشهري بمبلغ 6,900 ريال, ولا يقف عرض شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه على هذه السيارة عند هذا الحد فإلى جانب تسهيلات الشراء سوف يحصل المالك الجديد على ضمان مجاني لمدة اربعة أعوام وباقة خدمة صيانة مجانية لمدة مماثلة.

وتأتي في نفس الفئة سيارة S450L بعرض جديد حيث تم وضع سعر 465 ألف ريال قيمة لها مع فائدة متدنية لا تتجاوز 1.95% وبذات المزايا والتسهيلات المقدمة على سيارة S320L.

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وبهذه المناسبة أوضح الأستاذ/ باسم ولي مدير قسم التسويق وخدمة العملاء وتطوير شبكات الأعمال بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بأن العرض القيم الذي قدمته الشركة على فئة سيارات الـS يأتي امتدادا لحرص الشركة المستمر على توفير أفضل الأسعار والحلول التمويلية للشراء أمام عملائها وأضاف قائلا ” العروض الجديدة على سيارات فئة الـ S-Class جاءت وفق استراتيجية الشركة التي تقوم بمراجعة مستمرة وفقا لمعايير محددة لتقديم أفضل الأسعار والخدمات لعملائها”.

ورحب الأستاذ/ باسم بالجميع في معارض الشركة للتعرف أكثر على العرض الحالي ومختلف السيارات المعروضة، مؤكدا بأن فريق العمل سوف يكون سعيدا بخدمتهم وتقديم كافة المعلومات والمساعدة الممكنة.