“بالفيديو” كلاركسون وهاموند وماي يستبدلون السيارات بالقوارب في جراند تور

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الخليج ٣٦٥ نت – تعرف دلتا الميكونج بأنها جزء كبير يمتد على مساحة 40,500 كم مربع، ويغطي جزءً كبيراً من جنوب غرب فيتنام، وهذا هو المكان الذي يصب فيه نهر الميكونج في بحر الصين الجنوبي، بعد أن مر عبر الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا، وهناك صُور افتتاح الموسم الرابع من مسلسل جراند تور.
بالنسبة للحلقة التي ستُبث في 13 ديسمبر على أمازون برايم، والتي سيُطلق عليها اسم “Seamen”، سيقوم كل من جيريمي كلاركسون وجيمس ماي وريتشارد هاموند بقيادة قوارب بدلاً من السيارات، وكان التحدي أكثر من رائع.
التحدي باختصار هو عبور دلتا نهر الميكونج دون أي مشاكل، ولكن الأمور ليست بهذه السهولة، حيث سيواجههم بعض المشاكل مثل الزحام والأعشاب النهرية، بالإضافة إلى المشاكل التقنية والتعثرات، والقليل من المياه الباردة التي تصطدم بوجوههم.
وإذا كنت قد وصلت إلى هذا الجزء من المقال، فمن الواضح أنك لا تهتم بحرق الأحداث، لذلك قد ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل في الفيديو التشويقي بالأسفل.
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