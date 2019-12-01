تعرف على أهم مميزات جينيسيس G90 2020

الخليج ٣٦٥ نت – خلال شهر نوفمبر الماضي، أزاحت جينيسيس، علامة هيونداي الفاخرة، الستار عن تحديثات هائلة على سيدان G90 الفاخرة كاملة الحجم موديل 2020، كي تصبح أكثر إثارة وجاذبية من الموديل السابق، لذا سوف نعرض لكم اليوم نظرة عامة على أهم مميزاتها.

الخارجية

تأتي المقدمة مع شبك ماسي أكبر مع منافذ تهوية عريضة بأسفل المصد، بينما تحمل المصابيح الأمامية الكبيرة شريط مضيء يمتد حتى الرفارف الأمامية مع اثنين من الخطوط المنبعجة بوسط غطاء المحرك.

بالخلف نجد مصابيح خلفية سفلية بكامل العرض، بينما الصف العلوي من المصابيح أصبح أنحف مع فراغ بالمنتصف ليتم كتابة اسم جينيسيس بشكل عريض بدلاً من شعار الشركة، مع وجود عجلات 19 إنش ذات تصميم فريد، إضافة إلى فوهات عادم جديدة بالخلف.

الداخلية والترفيه

Advertisements

المقصورة ذات لغة تصميم أكثر بساطة مع عدة تحديثات في مختلف أرجائها تبدأ مع تصغير عدد أزرار المكيف وجعل منافذه أكثر نحافة لتحسين تجربة الاستخدام بجانب تحديث المظهر والملمس وكذلك الخامات التي أصبحت أفخم مع وجود شاشة لمسية قياس 12.3 إنش محدثة برسومات وتأثيرات جديدة أعلى استجابة، مع وجود دعم خاصية تقسيم الشاشة لنصفين ودعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي والشحن اللاسلكي، إلى جانب مقاعد مريحة أكثر قابلة للتعديل في 22 اتجاه للسائق و16 اتجاه للراكب الأمامي.

المحركات والأداء

تأتي جينيسيس G90 مع خياراتها المعتادة من المحركات، كي تتضمن V6 سعة 3.8 لتر بقوة 315 حصان وV8 تنفس طبيعي سعة 5 لتر بقوة 413 حصان، إضافة لمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر بقوة 370 حصان، حيث يأتي كلا المحركين مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات لتوفير تجربة قيادة عالية الاستجابة والسلاسة.

الفئات والأسعار

هذا وفيما يتعلق بالأسعار، نجد أن جينيسيس G90 2020 الرائدة تتوفر بفئتين، حيث تكون الأولى بمحرك 6 سلندر وسعر يبدأ من 275,000 ريال، في حين أن الفئة الثانية هى تلك التي تأتي مع محرك 8 سلندر بسعر يبدأ من 325,000 ريال.