معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة 3×3

اكتمال تحضيرات بطولة كيا الجبر لكرة السلة 3×3 في المدينة المنورة

الخليج ٣٦٥ نت – أكملت شركة الجبر التجارية؛ وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة تحضيراتها لإطلاق النسخة الثانية من بطولة كيا الجبر لكرة السلة 3×3 في المدينة المنورة خلال الفترة من 6 – 7 ديسمبر 2019م في حديقة الملك فهد المركزية، حيث تأتي إقامة النسخة الثانية من البطولة بعد النجاح المميز للبطولة الأولى التي شهدت مشاركة واسعة من الشباب الرياضي المحب لهذه اللعبة التي تنتشر بشكل واسع في المدينة المنورة قياساً بباقي مناطق المملكة.

وتم ادراج البطولة ضمن البطولات المعتمدة للهواة في الاتحاد الدولي لكرة السلة 3×3 وتخصيص صفحة في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لتسجيل الفرق ومتابعة نتائج البطولة.

وأوضح منسق عام البطولة الأستاذ سامي المغامسي بأن الفرصة مازالت متاحة أمام الراغبين في المشاركة في البطولة للتسجيل عبر صفحة البطولة في الاتحاد الدولي لكرة السلة (https://play.fiba3x3.com/)، حيث يتكون كل فريق من أربعة لاعبين، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع فني للفرق المشاركة يوم الخميس 5 ديسمبر لشرح نظام البطولة وإجراء القرعة.

من جهته، الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ وائل بغدادي قدم الشكر الجزيل إلى مقام سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على موافقته الكريمة بإقامة البطولة للمرة الثانية في طيبة الطيبة، كما شكر أمانة المدينة المنورة والاتحاد السعودي لكرة السلة ومكتب الهيئة العامة للرياضة على دعمهم لاستمرار البطولة خدمةً للشباب الرياضي المحب لهذه اللعبة.

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وأضاف قائلاً: كما نعلم جميعاً فإن رؤية المملكة 2030 تدعم زيادة المشاركة الرياضية بين أفراد المجتمع، وتنوع هذه المشاركة في مختلف الرياضات من أجل الوصول إلى نسبة عالية من الممارسين الرياضيين، والذي بلا شك سوف ينعكس على رفع الصحة العامة في المجتمع، ونحن في شركة الجبر التجارية نهتم كثيراً بأن يتوجه جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه إقامة فعاليات رياضية في الألعاب المختلفة، فبعد أن اختتمنا الشهر الماضي بطولة كيا الجبر للتنس (الطريق إلى أستراليا) نستعد الآن لإقامة بطولة في كرة السلة، وفي مطلع العام المقبل بإذن الله سوف تعود بطولة خماسيات كرة القدم (الطريق إلى أمم أوروبا)، كما أن شركة كيا موتورز تعد من كبرى الشركات الداعمة للنشاط الرياضي عبر رعايتها لأهم الأحداث الرياضية العالمية؛ مثل كأس العالم لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وبطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة.