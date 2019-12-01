تجربة قيادة جينيسيس 2020 G90: تعرف على أبرز المواصفات والمميزات والأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت جينيسيس مؤخراً سيارة 2020 G90 السيدان الرائدة والمعاد تصميمها بشكل مبتكر في أسواق المملكة عبر وكلائها المجدوعي والناغي والوعلان، مؤكدة على التزامها بالتميز والأصالة والارتقاء بقطاع السيارات الفاخرة في السعودية إلى المستوى التالي عبر الاهتمام بأدق التفاصيل.

أجرت جينيسيس تشكيلة واسعة من التعديلات الداخلية والخارجية، ما يعزز ريادتها في هذه الفئة من السيارات عبر تعزيز الأناقة الرياضية التي تتميز بها علامة جينيسيس. ويدل التصميم الجديد للمصابيح الرباعية، الذي يتميز بهندسة أفقية بارزة، على التصاميم الجديدة التي ستتم ملاحظتها في جميع طرازات جينيسيس المستقبلية.

أناقة متطورة من الداخل والخارج

يطور تصميم سيارة G90 الجديدة في الأمام والخلف، الرؤية التصميمية الخاصة بالعلامة التجارية والمتمثلة في الأناقة الرياضية.

يتكامل الشبك الفاخر المميز من جينيسيس، في الواجهة الامامية لسيارة G90، بتوقيع Crest Grille الذي يرمز إلى الأناقة الرياضية للعلامة بشكل مثالي مع المصابيح الرباعية معززاً ملامح التوجّه المستقبلي لهوية جوهر تصميم جينيسيس في إنجاز مُتقن، بينما تتميز الواجهة الخلفية للسيارة بمصابيح رباعية تم تصميمها على نحو فريد يرمز إلى شعار الأجنحة الخاص بجينيسيس، وتضيف الخطوط الجانبية المزيد من الأناقة والتوازن إلى الهيكل العام للسيارة بالتوازي مع الإشارات الجانبية بأضواء LED مدمجة في المصدات.

وتتوزع مصفوفة G-Matrix، المستوحاة من انعكاس الضوء على حجر الماس المتألق، في جوانب مختلفة حول السيارة، بدءاً من الشبك الأمامي وصولاً إلى الزخارف في عناصر الإضاءة الخارجية المتميزة. وتمتد مصفوفة G-Matrix أيضاً إلى العجلات التي تأتي بمقاس 19 بوصة لطلة أكثر عصرية وتفاصيل أكثر دقة وجاذبية، والتي تتميز بتقنية امتصاص الصوت لتخفي الضوضاء التي تسببها الإطارات على نحو ملحوظ.

يتميز التصميم الداخلي للسيارة بتناغمه مع الأسطح التفصيلية والتشطيبات المتميزة، بما في ذلك تصميم متوازي مبني حول نظام التهوية وأدوات التحكم بالصوت. كما تتميز سيارة G90 2020 بتفاصيل جديدة رائعة في جميع أنحاء المقصورة الداخلية، بما في ذلك المقاعد المصنوعة من جلد نابا المبطن، وتطريزات جديدة بألوان مختلفة على لوحة القيادة المغلفة بالجلد، والمزيد من العناصر الجلدية على الكونسول الوسطي ولوحات مفاتيح عالية الجودة، وزخارف من الخشب الخام بملمس طبيعي.

تتوفر سيارة G90 2020 بلونين جديدين: الأحمر بورتو وغولد كوست الفضي، إضافة إلى الألوان الأخرى: الأبيض الرخامي والفضي البلاتيني والرمادي والكربون المعدني والبني العنبري والأزرق الملكي والتيتانيوم الأسود.

مستويات استثنائية من الراحة والملاءمة والاتصال

تتميز سيارة G90 بمجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة والتي تقدمها جينيسيس للمرة الاولى، تم إعادة تصميم الشاشة المركزية مقاس 12.3 بوصة لتضمين واجهة مستخدم برسوم جديدة تتميز بشعار جينيسيس باللون الأسود والنحاسي. وتوفر الشاشة الأكبر، التي تتضمن العديد من المزايا المتكاملة التي تعمل باللمس مع إمكانية الاتصال باستخدام أنظمة Apple Carplay وAndroid Auto، وظائف متعددة في وقت واحد باستخدام ميزة تقسيم الشاشة المريحة.

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وتوفر سيارة G90 بيئة داخلية هادئة بفضل نظام إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، الذي يعمل على تحسين تجربة ركوب السيارة من خلال تقليل الضوضاء والارتجاج باستخدام تقنية الصوت الرائدة لتقليل الضوضاء غير المرغوب فيها داخل المقصورة.

كما زودت سيارة جينيسيس بنظام التعليق المتكيف الفريد الذي يتم التحكم به إلكترونيا، ما يوفـر تحكماً سلساً ودقيقاً عالي الأداء، ما يؤدي إلى التحكم بالهيكل بسلاسة ودقة عبر مجموعة من الديناميكيات بأقل قدر من التنازلات لتجربة ركوب فائقة الراحة.

معيار جديد للسلامة

تمشيا مع التزام جينيسيس بتوفير حماية مثالية للركاب، تم توفير جميع تقنيات السلامة وأنظمة مساعدة السائق المتوفرة بشكل قياسي في النسخة المعاد تصميمها من هذه السيارة. تشمل الأنظمة والميزات الجديدة ما يلي:

نظام الحفاظ على المسار (LFA) الذي يوسع نطاق المساعدة للحفاظ على المسار أو تنبيه السائق عند الانحراف عن المسار، الذي يعمل بنشاط للحفاظ على المركبة في الحارة المرورية لراحة أكثر.

ويعمل نظام HDA المساعد على الطرق السريعة مع نظام الحفاظ على المسار ونظام تثبيت السرعة التكيفي، على التحكم بسرعة السيارة والحفاظ على مسارها، مع الوضع بعين الاعتبار علامات الحارة، وبيانات الملاحة، وحركة السيارة إلى الأمام.

ويستخدم نظام الكشف عن النقاط العمياء الكاميرات الجانبية لتوفير صورة فيديوية للسائق على شاشة العرض عند تشغيل إشارة الانعطاف، وكما جميع الأنظمة المشابهة، يعمل هذا النظام على الجانبين.



ويساهم نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، بواسطة الرادار الجانبي الخلفي في تمكين السائق من ملاحظة الاخطار المحيطة وبالتالي تلافيها ومنع حصول الحوادث.

يمكن لنظام تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) اكتشاف الدراجات والمشاة والمركبات التي تقترب من الاتجاه المعاكس، ما يوفر الحماية في جميع الاتجاهات.تنبه ميزة نظام المساعدة على الخروج الآمن(SEA) السائق والركاب على العناصر المنبثقة أو القريبة عند فتح الباب.

توفر سيارة 2020 G90 تجربة قيادة مستقرة مع نظام HTRAC – الذي يكتشف ظروف الطريق بواسطة أجهزة استشعار مثبتة على كل عجلة، والمدمج مع مع نظام التحكّم الإلكتروني بالاستقرار، ما يعزز ثبات السيارة على الطرقات الوعرة أو في الظروف الجوية السيئة.

المحركات

تتوفر سيدان جينيسيس G90 2020 الرائدة بثلاثة محركات وفئات تأتي كما يلي:

6 سلندر سعة 3.8 لتر بقوة 315 حصان

6 سلندر سعة 3.3 لتر مزدوج التيربو بقوة 370 حصان

8 سلندر سعة 5.0 لتر بقوة 413 حصان

الأسعار وخدمات ما بعد البيع

هذا وفيما يتعلق بالأسعار، نجد أن جينيسيس G90 2020 الرائدة تتوفر بفئتين، حيث تكون الأولى بمحرك 6 سلندر وسعر يبدأ من 275,000 ريال، في حين أن الفئة الثانية هى تلك التي تأتي مع محرك 8 سلندر بسعر يبدأ من 325,000 ريال، على أن تقدم الفئتين مع ضمان كامل من المصنع 5 سنوات، إضافة لضمان صيانة 5 أعوام أو 100,000 كيلومتر أيهما أقرب مع دعم خدمة التسليم والاستلام التي تسمح لملاك السيدان الرائد بحجز مواعيد صياناتهم عبر تطبيق خاص ليقوم موظفي الصيانة لاحقاً بأخذ السيارة من منزل المالك وإجراء الفحوصات الضرورية عليها قبل إرجاعها مرة أخرى.