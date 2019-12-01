ننشر أحدث قائمة سعرية لعائلة رينو لوجان في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

كتب: باسل الحلواني

"من يستحوذ على الحصة الأكبر من عملاء السيارات الاقتصادية".. سؤال بات يطرح نفسه بقوة، بعدما فجر وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، مفاجأة قلبت موازين سوق السيارات، بعد إعلانه عن خصومات غير مسبوقة على أسعار عائلة "لوجان"، تصل إلى 26 ألف جنيهاً، احتفالاً بمرور 10 سنوات على طرح طرازات "لوجان" بالسوق المحلية، على أن يكون اليوم الأخير

للتخفيض في 31 ديسمبر الجاري.

وطالت التخفيضات عدد من فئات رينو لوجان سيدان العائلية الجديدة بالإضافة إلى سانديرو، وستيب واي، حيث تراجعت أسعار الفئة الأولى من رينو لوجان السيدان بواقع 23.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 165.000 بدلًا من 188.000، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها الجديد 177.000 مقارنة بـ200.000

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جنيه، أما الفئة الثالثة من لوجان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فقدت 25.000 من سعرها لتتراجع إلى 188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض، وحصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض والتي بلغت 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 199.000 جنيه بدلًا من 225.000 جنيه.

وشهدت أسعار رينو "سانديرو" هاتشباك الجديدة انخفاضاً بواقع 17.000 جنيهاً، لتباع بـ209.000 جنيه بدلًا من 226.000 جنيه.

وفقدت رينو سانديرو ستيب واي كروس أوفر 17.000 جنيهاً من سعرها الرسمي، ليصبح سعرها الجديد 239.000 جنيه مقارنة بـ256.000 جنيه قبل التخفيض.