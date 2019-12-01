تعرف على التفاصيل الجديدة في قضية دهس مواطن قبل 43 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر مطّلعة عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على مواطن سعودي تسبّب في وفاة مواطن آخر بدهسه قبل 43 عاماً، ولم يتم القبض عليه حينذاك لفراره من موقع الحادث إلى أن تم العثور عليه بعد هذه الأعوام الطويلة.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن الجاني كان يقود سيارة 180 بي نيسان وقت الحادث وبرفقته ثلاثة أشخاص، وقد توفي اثنان من مرافقيه الثلاثة بعد سنوات من تاريخ الحادث، إلى أن تحدّث المرافق الثالث عن تفاصيل الحادث مع بعض الأشخاص ليُبرأ ذمته.
ونتيجة لذلك تحركت الجهات المعنية وفتحت ملف القضية مجدداً وألقت القبض على المُتهم، ومن ثم تم إطلاق سراحه بكفالة؛ تمهيداً لإحالة ملفه للمحكمة الشرعية.
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