تعرف على احصائيات مبيعات معرض الرياض للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن آخر إحصائية لمبيعات معرض الرياض للسيارات، الذي تنظمه الهيئة ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2019. وأوضح “آل الشيخ” أن مبيعات معرض الرياض بلغت حتى يوم الجمعة 92 سيارة بقيمة 197,000,000 ريال، كما أن عدد زوار المعرض قد بلغ أكثر من 100 ألف زائر.

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