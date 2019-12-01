“بالصور” ركاب طائرة ينجون من موت محقق في زامبيا

الخليج ٣٦٥ نت – ضربت صاعقة وعاصفة شديدتان طائرة ركاب صغيرة في زامبيا كانت تحمل 41 راكب، أثناء تحليقها في رحلة داخلية إلى مطار كينيث كاوندا في العاصمة لوساكا.

وتسبب الحادث في تضرر مقدمة الطائرة بشكل كبير وإحداث ثقوب بها، وذلك نتيجة ضربات البرق واصطدام حبات البرد بمقدمتها، إلا أنه بفضل الله قد نجا ركاب الطائرة من هذا الموت المحقق.

وأخيراً، فقد أشادت شركة “Proflight” المالكة للطائرة بمهارة الطيار والطاقم، حيث أنهم تفاعلوا مع الحادث بشكل احترافي كما تدربوا بالضبط.