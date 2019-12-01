لكزس LX الجديدة كلياً ستصل في 2021

الخليج ٣٦٥ نت – لقد مر أكثر من عقد منذ أن تمت إعادة تصميم لكزس LX الفاخرة بالكامل، وبغض النظر عن تصميمها المميز، فلا شك أنها تحتاج إلى التحديث، ولحسن الحظ، قد لا نضطر إلى الانتظار لفترة أطول لتحصل على طراز جديد كلياً، حيث تشير التقارير إلى أن تاريخ إصدار الجيل الجديد من لكزس LX سيكون في 2021، وهذا يعني أن الموديل الحالي سيستمر لمدة عام آخر على الأقل.

تم اكتشاف هذا السبق الصحفي في مجلة يابانية تحمل اسم Mag-X، لذا فإن الحصول على التفاصيل أمر صعب، ولكن ما استطعنا الحصول عليه هو أن الواجهة الخلفية المعاد تصميمها ستحصل على اتجاه التصميم الشائع في الفترة الأخيرة خاصة في السيارات الفاخرة، حيث ستحصل على مصابيح خلفية ممتدة عبر كامل عرض السيارة، ومنافذ عادم مزدوجة بارزة تعطيها تصميم رياضي أكثر من الطراز الحالي، ولقد لاحظ العديد من القراء أن التصميم الجديد يشبه إلى حد كبير سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر الأرخص.

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قالت مجلة Mag-X أن LX ستُبنى على منصة جديدة للبيك آب، وستستعير محرك LS-4 مزدوج التوربو من طراز LS السيدان، وإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فستحصل على قوة 416 حصان وعزم دوران قدره 600 نيوتن.متر، وهي ترقية مميزة عند مقارنتها بمحرك V8 سعة 5.7 لتر الذي يولد قوة 383 حصان و545 نيوتن.متر من عزم الدوران الحالي، وقد لا يكون ذلك هو الخيار الوحيد للمحرك.

وفي النهاية، نحن نعتقد أن موعد الكشف عن الجيل الجديد لن يتم تأخيره إلى أبعد من ذلك، فالموديل الحالي ينافس سيارات أحدث وأكثر نجاحاً مثل انفينيتي QX80 ولاند روفر ديسكفري.