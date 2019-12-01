عرض تمويل البنك الأهلي التأجيري على هيونداي النترا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، انطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي فئة السيدان بالتعاون مع شركة محمد يوسف ناغي. يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/12/2019م. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي إلنترا موديل 2019 تفاصيل العرض: أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي القسط الشهري: 940 ريال

الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)

الدفعة الأخيرة: 35% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: %10.1 ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر القسط الشهري: 1045 ريال

الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: %11.98 ملاحظات هامة: هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له

المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن

تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة

البنك لا يمثل الوكيل​ صورة العرض:

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