إلغاء 10 آلاف وظيفة في مرسيدس بحلول عام 2022

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة دايملر، الشركة الأم لـ مرسيدس، عن سلسلة من تدابير خفض التكاليف التي تشمل إلغاء ما لا يقل عن 10,000 وظيفة بحلول عام 2022 في محاولة لتحرير رأس المال للتحول نحو السيارات الكهربائية، حيث تهدف الشركة الألمانية إلى خفض تكاليف الموظفين بحوالي 1.54 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بعد الاتفاق مع النقابات العمالية.

من جانبها قالت الشركة أنها ستوسع إمكانات التقاعد وسيتم تقديم برنامج إنهاء خدمة في ألمانيا من أجل تقليل وظائف الإدارة، وسيتم الانتهاء من تفاصيل الاتفاقية المبدئية مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة، والجدير بالذكر أن دايملر ستخفض عدد المناصب الإدارية في جميع أنحاء العالم بنسبة 10%.

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وأضافت دايملر، أنها تعمل على تكثيف الجهود بالتعاون مع شركات ألمانية أخرى من أجل تمويل الاستثمارات الضخمة اللازمة لتطوير السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية، حيث قالت أن صناعة السيارات في وسط أكبر تحول في تاريخها، كما قامت دايملر بخفض توقعاتها للأرباح مراراً وتكراراً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبالإضافة إلى إلغاء الوظائف، ستبدأ شركة دايملر أيضاً في تقديم أسابيع عمل أقصر وتقليل استخدام العمال المؤقتين لنفس الأسباب.