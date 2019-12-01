بوجاتي شيرون تحصل على الإصدار الخاص “نوار”

الخليج ٣٦٥ نت – عند التحدث عن السرعة الفائقة والسيارات المكلفة للغاية، فيمكن القول أن بوجاتي في أعلى هذه القائمة، حيث حطمت سياراتها الإنتاجية الأرقام القياسية على حلبة السباق وفي البنك، وقد جذبت الشركة الأنظار في وقت سابق من هذا العام عندما كشفت عن لافواتير نوار أو “السيارة السوداء”، في شهر مارس، وكان هناك اهتمام كبير بها جعل بوجاتي تقرر أن تقدم لعملائها نسختين نوار خاصتين من شيرون وهما نوار سبورتيف ونوار اليجانس.

تتميز شيرون نوار اليجانس بتصميمها الخارجي من ألياف الكربون الأسود المكشوف، وشعار بوجاتي الفضي الموجود على الشبك الأمامي المعاد تصميمه، ويستمر المظهر المظلم وصولاً إلى المكابح التي تقع خلف مجموعة جديدة من جنوط Caractère، وهناك لمسات من الألمنيوم المصقول غير اللامع والذي يضيف تبايناً للتصميم الأسود لشيرون، وتستمر ألياف الكربون في الظهور في أغطية المرايا الجانبية وغطاء المحرك، ويمكنكم العثور على نقش “نوار” في اللوحات الجانبية وأسفل الجناح الخلفي، وبالدخول الى المقصورة، يستمر المظهر الأسود، كما توجد لمسات من الألومنيوم، كما يوجد شعار “نوار” على عتبات الأبواب ومساند الرأس.

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في حين تتميز بوجاتي شيرون نوار سبورتيف بمظهر لامع لهيكلها المكشوف من ألياف الكربون، في حين أن بعض أجزائها الخارجية مثل العوادم والجنوط ومشتت الهواء والشبك الأمامي كلها باللون الأسود المطفي، والجزء الداخلي من هذا الإصدار الخاص أكثر سوادً من شيرون نوار اليجانس، مع نقوش وأجزاء مصنوعة من الألومنيوم المطلي باللون الأسود المطفي.

وكلا السيارتين يستمدان قوتهما من محرك قوي 16 سلندر سعة 8 لتر رباعي التوربو، الذي يولد قوة 1500 حصان وعزم دوران يبلغ 1,600 نيوتن.متر، وسيقتصر إنتاج هذه النسخ المحدودة على 20 سيارة فقط، وسيتم تسليمهم في الربع الثاني من عام 2020 بسعر يبدأ من 3,305,445 دولار (12,395,400 ريال).