تعرف على أفضل سيارات السيدان التي تناسب حياتك اليومية من نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة نيسان سابقاً عن طرازاتها السيدان بأحدث موديلاتها في المملكة عبر وكيلها بترومين، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرين، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

نيسان سنترا

تتناسب نيسان سنترا كثيرا مع محبي الاقتصادية والعملية التامة، حيث أنها تقدم واحدة من أكبر المقصورات في فئتها مع كسوة ناعمة من الأقمشة المميزة للمقاعد بجانب منافذ تهوية للركاب بالخلف، مما يجعلها أكثر من مناسبة للعائلات التي لا ترغب بالتضحية بالراحة مقابل الاقتصادية.

نيسان التيما

تتمتع هذه السيدان المتوسطة بتقديمها مستويات مميزة من الرقي والتقنيات المتقدمة لعشاق كل ما هو حديث وجديد، حيث تتمتع بمقاعد مصنوعة تحت تقنية باسم انعدام الجاذبية، وهي المخصصة للحصول على راحة تامة دون أدنى ضغط عل عظام ومفاصل الركاب، إضافة لنظام بروبايلوت للقيادة الذاتية المساعدة للسائق على الطرقات السريعة بشكل يريحه من أغلب مهام القيادة.

Advertisements

نيسان صني

كشفت نيسان عن صني 2020 الجديدة كلياً مؤخراً لتقدم خيار مميز للغاية للراغبين في سيدا اقتصادية رحبة ومريحة دون التضحية بالاعتمادية أو التصميم المميز، حيث تأتي بشكل عصري مستوحى من طراز التيما الأكبر، ومع مقصورة مستوحاة من مقصورة كروس اوفر كيكس مع دعم نظام فتح الأبواب بدون مفاتيح بشكل قياسي مع زر لتشغيل وغلق المحرك، ونوافذ كهربائية، وتشمل الخيارات تدفئة المقاعد وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.

نيسان ماكسيما

لمحبي الفخامة والرقي، تأتي سيدان ماكسيما الكاملة بتصميم راقي وجذاب يخطف الأنظار، أما المقصورة الداخلية عالية الجودة فتركّز على السائق وتشمل مقاعد مريحة للركاب الخمسة، مع نقوش جديدة على المقاعد وأقمشة ودعائم فحمية اللون اعتُمدت في فئات SR. وتتضمن فئة SR كسوة جلدية تشبه ما يتوفر بسيارة نيسان GT-R السوبركار.