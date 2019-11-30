تعرف على أفضل سيارات SUV التي تناسب حياتك اليومية من كيا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة كيا مؤخراً عن طرازات الـSUV لموديلات 2020 في المملكة المتاحة لدى الوكيل كيا الجبر، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرين، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

كيا سبورتاج

حصلت كروس أوفر سبورتاج الصغيرة على تحديث يحسن تصمميها بشكل مميز هذا العام لتناسب من يرغب بالجمع بين العصرية والعملية من خلال تصميمها الرياضي الحبيب والشعبي، إضافة لما تقدمه من تقنيات عالية تشمل شاشة لمسية 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع خيار كسوة جلدية للمقاعد وفتحات تهوية معاد تصميمها بجانب شاحن لاسلكي وعدة أنظمة أمان تتضمن تنبيه للسائق عند التشتت ومساعد البقاء في الحارة، إضافة إلى مثبت سرعة متكيّف مع تشغيل/إيقاف.

كيا موهافي

لعشاق المغامرات والطرق الوعرة، تقدم SUV موهافي المتوسطة رباعية الدفع تجربة مميزة بفضل مظهرها العضلي المهيمن ووضعية قيادتها المرتفعة، مع داخلية تدمج ما بين المظهر الرياضي والتقنيات الحديثة عبر شاشة 8 إنش وشاشة عدادات رقمية، مع وجود دعم للأوامر الصوتية والاتصال بالهاتف عبر البلوتوث.

كيا سورينتو

ولمن يبحث عن سيارة SUV عائلية رحبة آمنة، سيجد أن سورينتو المتوسطة تقدم ذلك مع تصميم خارجي جذاب وصندوق أمتعة خلفي سعة 2,067 لتر بما يكفي مختلف الأغراض عند طي المقاعد الخلفية، إضافة لمقصورة ذات ثلاثة صفوف من المقاعد المريحة للغاية، والتي تكفي 7 ركاب بشكل قياسي لكافة الفئات مع دعم أنظمة التدفئة والتهوية، إضافة لإمكانية تعديل دعم أسفل الظهر بشكل كهربائي بالمقاعد الأمامية، ووجود شاشة 7 إنش تدعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي وأنظمة الملاحة مع وجود العديد من أنظمة الأمان.

كيا سول

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تتمتع كيا سول بتصميم صندوقي عصري مع تجهيزات مستقبلية تناسب فئة الشباب والعائلات الصغيرة الراغبة في سيارة مميزة الشكل وعملية في الوقت ذاته، حيث تأتي مقصورتها مستوحاة من الموسيقى عبر سلسلة من الأشكال والخامات التي تعكس الأصوات، ولهذا توجد إضاءة داخلية يمكن أن تتناغم مع مختلف أنواع الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر النظام الصوتي، إضافة لوجود شحن لاسلكي، مكيف أوتوماتيكي، شاشة 10.25 إنش عالية الدقة اختيارية يمكن قسمها لجزئين مع دعم الرؤية الخلفية، إرشادات الركن، أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، البلوتوث، ويوجد خيار لإضافة شاشة علوية 8 إنش ونظام Harman Kardon الصوتي الفاخر بقدرة 640 واط مع 10 سماعات ومضخم صوتي والعديد من أنظمة الأمان مثل نظام المساعدة في عدم الاصطدام الأمامي (FCA) ونظام عدم الإصطدام بالمشاة بجانب نظام الحفاظ على مسار السيارة (LKA).

كيا نيرو

تناسب SUV نيرو الهايبرد أولئك الراغبين في التطلع للمستقبل عبر سيارة عملية اقتصادية تحمل الكثير من التقنيات المميزة، فهي تأتي كسيارة هجينة متعددة الاستخدامات، حيث تتميز الكروس أوفر المدمجة الصغيرة بتصميم خارجية عصري بامتياز، وهي تتسع إلى 5 أفراد حيث تتيح اعتمادية عالية ومساحة تخزينية شاسعة مع أنظمة متطورة مساعدة للسائق بينها الكشف عن النقاط العمياء، تنبيه مرور المشاة، مساعد تغيير الحارة، مستشعرات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مثبت سرعة ذكي، مكابح طوارئ أوتوماتيكية، مساعد البقاء في المسار والتنبيه من الاصطدام.

كيا تيلورايد

للعائلات الكبيرة الراغبة في امتلاك سيارة SUV رائدة ذات تصميم خارجي مهيب ومقصورة فاخرة مريحة، تأتي كيا تيلورايد الجديدة كلياً بتصميم هجومي مهيب مع داخلية راقية تكفي 8 ركاب مع زخرفات كرومية وخشبية وجلدية بأعلى فئة، إضافة إلى شاشة لمسية 10.25 إنش ملونة متصلة بكاميرا خلفية مع إرشادات للركن ونظام Harmon/Kardon الصوتي المحيطي الفاخر عالي الدقة مع دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي والاتصال اللاسلكي بأجهزة متعددة عبر البلوتوث وشحن لاسلكي للهواتف الذكية الداعمة مع الكثير من أنظمة الأمان مثل 7 وسائد هوائية ومانع انغلاق المكابح ومراقبة البقعة العمياء مع تفادي الاصطدامات الخلفية والتحكم بالمكابح أثناء النزول عن المرتفعات.

كيا كرنفال

هذا وأخيراً نصل إلى سيارة كيا جراند كرنفال التي تأتي كسيارة ميني فان فائقة الرحابة لتتمتع بمقصورة راقية تناسب العائلات الكبيرة الراغبة بالحصول على مستوى عالي من العملية والرقي، خاصة مع أبوابها سهلة الفتح لخروج ودخول كافة أفراد العائلة إليها بشكل مريح، ورغم أن سيارات فئة الميني فان تمتاز دوماً بعمليتها الفائقة التي تجذب الكثير من العائلات، ولكن كيا كرنفال المتاحة لدى الوكيل كيا الجبر في السعودية لا تكتفي بذلك وتضيف مزيد من الأناقة لراحة وتميز أكثر خاصة مع تصميمها الديناميكي الخارجي والداخلية عالية التقنية والترفيه من خلال شاشة لمسية 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، مع إمكانية إضافة اثنين من شاشات 10.1 إنش للصف الخلفي من المقاعد ونظام صوت Harman Kardon فاخر ذو 8 سماعات، إضافة لدعم العديد من أنظمة الأمان والسلامة.