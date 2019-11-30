شرطة دبي تقدم خاصية للسائقين تحدد أماكن الحوادث والزحام لتجنبها

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شرطة دبي مؤخراً بتوفير خاصية جديدة على تطبيقاتها الذكية IOS، وAndroid وهي “خاصية القيادة”، وهي تعمل على كشف أماكن الحوادث والازدحامات على الطرق لسائقى السيارات كي يتم تجنبها.



وفي تصريح صحفي لمدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي خالد الرزوقي، قال “إن هذه الخاصية توفر للسائقين على مختلف الطرقات بالإمارة، معلومات عن أماكن الحوادث والازدحامات لتجنبها عبر اتخاذ الطرق البديلة”.

وأضاف الرزوقي أن خاصية القيادة الجديدة سوف تساعد قائدي السيارات أثناء القيادة في أوقات الذروة، خاصة أثناء توجه الطلبة لمدارسهم وعودتهم.

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واستكمل مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي حديثه، قائلاً: “بإمكان أولياء الأمور معرفة المعلومات عن أماكن الحوادث والازدحامات لتجنبها، واتخاذ الطرق البديلة التي يمكن استخدامها من أجل رحلة ذهاب وعودة من وإلى المدارس في أسرع وقت”.

وتقدم خاصية القيادة الجديدة العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها الاطلاع على خارطة الحوادث والتي تحتوي على أماكنها مباشرة، والتعرف إلى مواقع مراكز الشرطة والصيدليات المناوبة، بالإضافة إلى مواقع المستشفيات في دبي، وكذلك تحديد المسافة بالكيلومتر في حال اقتراب السائق من منطقة الحادث لاتخاذ طرق بديلة.

وأشاد الرزوقي بهذه الخاصية، قائلًا: “تعد إحدى الخاصيات المهمة التي توفرها الشرطة ضمن تطبيقها الذكي من أجل العمل على إسعاد الناس”.