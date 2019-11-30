كتب: باسل الحلواني تستعد شركة "المنصورMG أوتو موتيف" للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة إم جي الصينية في مصر، لتقديم السيارة "MG-5" الجديدة لأول مرة في السوق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، لتنضم بذلك إلى عائلة إم جي في مصر، والتي تضم حاليا 4 طرازات هي إم جي 6 وإم جي 360 وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات السيدان، وإم جي zx وإم جي RX5 وينافسان بفئة السيارات SUV . في مصر، والتي تضم حاليا 4 طرازات هي إم جي 6 وإم جي 360 وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات السيدان، وإم جيوإم جيوينافسان بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ ومن المنتظر أن تعتمد سيارة إم جي 5 الجديدة على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ينتج قوة 118 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل يومين من طرحها رسميًا.. شاهد الصور الأولية للسيارة إم جي 5 الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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