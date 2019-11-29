تعرف على أفضل سيارات السيدان التي تناسب حياتك اليومية من جي ايه سي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي مؤخراً عن اثنين من طرازات السيدان لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات في المملكة، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرون، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

جي ايه سي GA4

تتناسب هذه السيدان الصغيرة مع الشباب الذين يبدأون حياتهم العملية، حيث أنها تقدم تصميم خارجي أنيق ديناميكي مع مقصورة رحبة ذات كسوة ناعمة ومنافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المختلفة إضافة لشاشة لمسية والكثير من تقنيات الأمان.

Advertisements

جي ايه سي GA8

أما لأولئك الذين قد وصلوا إلى مستوى أعلى في أعمالهم، فقد يرغبون بالانتقال إلى سيدان جي ايه سي جي ايه 8 الكاملة الرائدة، وهي تتمتع بتصميم عام جذاب مع مقصورة راقية والكثير من مميزات الأمان والخصائص التي لا تتوافر الكثير من السيارات بنفس الفئة السعرية، حيث تتاح في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 84,800 ريال.