تعرف على أفضل سيارات SUV التي تناسب حياتك اليومية من هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة هيونداي مؤخراً عن طرازاتها الـSUV لموديلات 2020 في المملكة المتاحة لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، حيث تقدم لنا العديد من المميزات التنافسية للغاية في فئاتها المختلفة بأسعار معقولة، وهي ما تتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بالكثيرين، فدعونا نتعرف على أي منها يلائم الاحتياجات المختلفة.

هيونداي كونا

تأتي هذه الكروس أوفر المدمجة هيونداي كونا للعائلات الباحثة عن العملية والاقتصادية دون التضحية بطابع التصميم الانسيابي الخارجي، حيث أنها تتمتع بتصميم عصري جريء مع مقصورة مميزة مليئة بالمواد الناعمة مع خيارات ألوان عصرية للتطريزات تتضمن اللون البرتقالي أو الأخضر الليموني أو الأحمر الحار أو الرمادي الكلاسيكي مع سقف أسود وكافة التجهيزات الحدثية من شاشة 8 إنش لمسية ونظام صوتي فاخر.

هيونداي سنتافي

تأتي سنتافي 2020 الجديدة كلياً بجيلها الرابع مع تصميم راقي جذاب، حيث تعد سيارة عائلية مثالية ذات تصميم مميز وتقنيات مميزة مثل مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، ونظام مساعد تجنب التصادم في المناطق العمياء (BCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، والتحكم الذكي في السرعة مع ميزة التوقف والإيقاف (SCC w / S&G)، إضافة إلى مقصورة داخلية رحبة ومريحة بشكل عائلي مميز.

هيونداي توسان

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أما لمحبي التصميمات الجذابة والحجم الأصغر، فسوف تكون هيونداي توسان هي الأنسب نظراً لما تتمتع به من أداء جيد وتصميم داخلي مميز مع وسائل أمان قوية مثل التحكم الذكي في السرعة مع ميزة التوقف والإيقاف (SCC w / S&G)، وتحذير التصادم في النقاط العمياء (BCW)، وتحذير الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCW)، ونظام مساعدة الشعاع المنخفض (LBA-S) مع نظام الباب الخلفي الذكي التلقائي لفتح الباب أوتوماتيكياً فوق توقف مالك السيارة بالقرب منه مع المفتاح.

هيونداي كريتا

ولعشاق التصميمات الشبابية ذات الطابع الرياضي والعملي مع الحفاظ على الأداء الاقتصادي، يمكنهم التوجه إلى كريتا 2020 ذات التصميم الأنيق المنحوت والداخلية الراقية المتناسقة مع مكيف خلفي ومستوى رحابة مقبول إضافة لمميزات أمان متعددة تشمل أنظمة إدارة ثبات السيارة (VSM)، والتحكم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، مع 6 وسائد هوائية.

هيونداي باليسايد

هذا وأما لعشاق الهيبة والجرأة مع الفخامة والرقي، فيمكنهم الآن التوجه إلى SUV باليسايد الرائدة الجديدة كلياً من هيونداي ذات التصميم المهيب القوي ذو الأبعاد الضخمة مع 8 مقاعد رحبة تكفي العائلات الكبيرة بكل سهولة مع سعة أمتعة ضخمة ومقصورة تشعرنا أنها مستعارة من السيارات الفاخرة مع جودة عالية وراقية للخامات خاصة عبر الكسوة الجلدية وشاشة 10.25 إنش لمسية مع عدد كبر من أنظمة الأمان تتضمن مثبت السرعة المتكيف ومكابح الطوارئ الأوتوماتيكي ومراقبة البقعة العمياء وأنظمة الحفاظ على المسار.