جيريمي كلاركسون: فتاة عمرها 16 عاماً تسببت في “قتل معارض السيارات”

الخليج ٣٦٥ نت – أثارت تصريحات أخيرة لجيريمي كلاركسون الجدل مع مهاجمته للناشطة السويدية جريتا ثونبيرج بعمر الـ 16 عاماً، واتهامه لها بـ “قتل معارض السيارات”.

وقد اشتهرت جريتا ثونبيرج بعد خطابها في الأمم المتحدة ضد التغير المناخي ودعوتها لحكومات العالم ببذل المزيد من الجهود لتخفيف الانبعاثات الكربونية، لتقدم بعدها خطابات في عدة مؤسسات رئيسية مثل الكونجرس الأمريكي مع عودتها مجدداً للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

جيريمي كلاركسون، مضيف برنامج ذا جراند تور على امازون، اشتكى من قلة اهتمام الشباب بالسيارات، مصرحاً: “لا أعرف أحداً أصغر من 25 عاماً له اهتمام بالسيارات”.. ولكن نذكّر كلاركسون أن ضعف معارض السيارات بدأ منذ عدة أعوام قبل ظهور ثونبيرج مع تفضيل شركات السيارات للتدشينات الرقمية مؤخراً.

وصرح كلاركسون: “أطفالنا اليوم يُعلمون في المدارس أن يكرهوا السيارات، قبل حتى أن يتعلموا كلمات أمي وأبي.. كراهية السيارات أصبحت متجذرة فيهم”، كما وصف ثونبيرج بـ “الحمقاء التي تنذر بانتهاء العالم ولكن لن تحل أي مشكلة بأسلوبها هذا”.