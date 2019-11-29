كاديلاك ستوقف محرك بلاك وينج V8 بسياراتها.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع تراجع مبيعات كاديلاك مجدداً، قررت الشركة التخلي عن محرك Blackwing الشهير للعلامة، والذي تم تطويره لموديلات V عالية الأداء، وهو محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.2 لتر بقوة ممتازة تصل إلى 550 حصان وعزم دوران 867 نيوتن.متر.

حاليا المحرك متوفر في سيارة واحدة فقط، CT6-V موديل 2020، ما يجعلها منافسة حقيقية لأي سيدان رياضية في السوق حالياً، ولكن يبدو أن جنرال موتورز غير مقتنعة بفوائده المادية مقارنة بتكاليف تصنيعه.

وقد صدرت تقارير في الماضي عن وضع محرك Blackwing في إصدار خاص عالي الأداء لاسكاليد القادمة، ولكن يبدو أن الخطط تغيرت الآن وسنرى في الغالب محرك V8 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر والمستخدم في شيفروليه كمارو ZL1، بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن.متر، ما يجعله خياراً أفضل حتى من Blackwing.

كاديلاك لها تاريخ مرير مع محركات V8 المصنوعة داخلياً بسبب ضعف تقنيات تفعيل وعدم تفعيل الاسطوانات، ما أدى إلى سمعة عدم الموثوقية لمحركات كاديلاك V8.