إيرادات بقيمة 3.75 مليار ريال إذا اهتمت الدول العربية براليات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – لفت البطل السعودي في سباقات الرالي “يزيد ريسينج” الأنظار إلى تعثُّر الكثير من معارض السيارات في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن هذه السباقات وسيلة هامة لعرض شركات ومصانع السيارات موديلاتها الجديدة، وحيلة ذكية تُشجّع السياحة وتُروّج لها في مختلف الدول العربية.

وأشار “ريسينج” في تصريح صحفي إلى أن أغلب الدول العربية تمتاز بالصحاري الخلابة، والتي يمكن أن تُستغل في إقامة العديد من سباقات الرالي، حيث أن هذه الراليات يمكن أن ترفع احتياطيات الدول العربية من العملة الأجنبية بما يصل إلى مليار دولار سنوياً (3.75 مليار ريال)، وأضاف أن العديد من الشركات المنتجة للسيارات تنتظر أية فرصة لعرض سياراتها والإعلان عنها.

وأخيراً فقد طالب البطل السعودي وزارات الشباب في الدول العربية بالاهتمام بمثل هذه السباقات واستغلالها كنوع من الرياضة، وتشجيع الشباب عليها بالتعاون مع الشركات العالمية المنتجة للسيارات.