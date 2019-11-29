“بالفيديو” القبض على رجل وابنه للسباق في كورفيت والتسبب بحادثة

الخليج ٣٦٥ نت – قام رجل وابنه بالمشاركة في سباق دراج غير قانوني في نفق لينكون في مدينة نيويورك وتصوير السباق على انستجرام، ما أكد التهمة عليهم!

وقد أُلقي القبض على الأب وابنه بعد نشر الفيديو، وبالنسبة لما حدث بالضبط، فقد قام كوينوس بعمر 25 عاماً ووالده فريد اوردين بعمر 44 عاماً بالتسابق داخل سيارتي كورفيت في النفق الشهير في نيويورك مع تلاصق سيارتهم بالكاد طول السباق، حتى فقد كوينوس السيطرة على سيارته.

سيارة كوينوس اصطدمت بسيارة أخرى على يسارها قبل اندفاعها للجدار على يمينها واصطدامها بسيارة أخرى، ولحسن الحظ لم يُصب أحد بضرر، وقد هرب كوينوس من الحادث فوراً قبل عودته بعد ساعة ونصف.

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كوينوس حذف الفيديو من انستجرام حين بدأت الشرطة بسؤاله عنه، ولكن بحلول هذا الوقت، تم نقله لحسابات أخرى لتقوم الشرطة بالقبض على الاثنين بتهم القيادة المتهورة والمخاطرة بحياة الآخرين والسباقات غير القانونية.