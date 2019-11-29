هيونداي تريد بناء أطول ناطحة سحاب في كوريا الجنوبية

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الخليج ٣٦٥ نت – وافقت السلطات في سول، عاصمة كوريا الجنوبية، على طلب هيونداي لبناء ناطحة سحاب جديدة ستكون الأطول في كوريا بعد الانتهاء منها في 2026.
وستنقل هيونداي مقراتها الرئيسية هناك فور الانتهاء من المبنى الذي يصل طوله إلى 569 متر، مع بدء البناء في 2020.
وتاتي الموافقة الرسمية المتأخرة بعد أربعة أعوام من طلب هيونداي لشراء الموقع بـ 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال)، وهو ثلاثة أضعاف سعره في وقتها لتتعدى طلب سامسونج على نفس الموقع.
وقد تاخر تطوير ناطحة السحاب كل هذا الوقت لاعتراض القوة الجوية الكورية عليه خوفاً من تأثيرها على العمليات العسكرية والرادار.. وسيتكون المبنى من 105 طابق، مع فنادق وقاعة حفلات ومؤتمرات مع استضافة 18000 موظف.
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