فورد موستنج بقوة 1000 حصان معروضة لدى وكالة بأمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – يوجد وكيل أمريكي شهير لفورد باسم “لبنان فورد” في ولاية اوهايو، والذي اشتهر ببيبعه لسيارات فورد معدلة بضمان رسمي، وقد عاد الوكيل لتقديم أقوى وأكثر سيارة طموحة في تاريحهم.

هذه السيارة تحمل اسم “مشروع M”، وهي نسخة معدلة لموستنج GT مع تزويدها بحزمة الأداء من المستوى الاول وجير اوتوماتيكي مع سوبرتشارجر Whipple من الجيل الخامس وإجراء تحديثات ميكانيكية أخرى متعددة، والنتيجة هي موستنج بقوة 1000 حصان!

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المبهر ربما أن هذه السيارة يمكن شراؤها بـ 54,995 دولار (206,000 ريال) فقط، مع انخفاض السعر لحوالي 50,000 دولار (187,500 ريال) في حالة اختيار الجير اليدوي بست سرعات وبدون حزمة الأداء.

المختلف عن هذه السيارة أنها لن تأتي بضمان كالمعتاد من سيارات هذا الوكيل، غالباً بسبب قوتها الكاسحة، مع توفر عدد واسع جداً من الخيارات مثل حزم خاصة لنظام التعليق والعادم وحزمة “حماية” وغيرهم.