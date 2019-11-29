طالب يحصل على 50 مخالفة مرورية رغم عدم امتلاكه سيارة أو رخصة!

الخليج ٣٦٥ نت – في واقعة غريبة تلقي طالب يدرس في إحدى الجامعات البريطانية أكثر من 50 مخالفة مرورية، والعجيب في الأمر أنه لا يمتلك سيارة أو حتى رخصة قيادة!



ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطالب “دانييل بوبسكو” الروماني الجنسية والذي يدرس في بريطانياً فوجئ بتلقي عدد كبير من المخالفات المرورية، محررة ضد سيارة فولكس فاجن متوقفة بشكل غير قانوني في أحد شوارع مدينة يبسويتش.

وفي لقاء مع الطالب “بوبسكو”، قال أنه منذ أسبوعين تقريباً فوجئ بامتلاء صندوق البريد الخاص به، وعندما قام بفحص الرسائل الواردة فوجئ أنها جميعها مطالبات بدفع غرامات مالية نتيجة مخالفات مرورية لإحدى السيارات.

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أضاف “بوبسكو” أنه في البداية اعتقد أن هناك خطأً ما في العنوان، لكن تأكد أن العنوان كان صحيحاً، بما في ذلك رقم المنزل والشقة، لذا قام بالإتصال بسلطات المرور والتي فتحت تحقيقًا في احتمال تعرضه للاحتيال بسرقة بياناته الشخصية.

وعلى الرغم من تقديم الطالب الروماني لشكوته لسلطات المرور، إلا أنه كان يتلقى المزيد من الرسائل التي تهدد بإجراءات قانونية إذا لم يدفع الغرامات، بل وأصبحت هذه الرسائل أكثر عدوانية على حد قوله.



ولقد علق متحدث باسم مجلس إيبسويتش المحلي الذي أصدر المخالفات على مشكلة بوبسكو، وقال: “بدأنا تحقيقًا شاملًا في هذه القضية المعقدة للغاية، وسنحاول معرفة المالك الحقيقي للسيارة، ولماذا سجلت باسم شخص آخر وكيف حدث ذلك”.