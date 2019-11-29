“بالصور” رجل يدمر سيارته لاندكروزر أثناء قيادة شاحنة تزن 125 طن!

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الخليج ٣٦٥ نت – قام رجل أسترالي بتدمير سيارته تويوتا لاندكروزر 70 الأسبوع الماضي بدون قصد باستخدام شاحنة تعدين عملاقة تزن 125 طن.
شركة التعدين Rio Tinto أعلنت عن فتح تحقيق في الحادثة في منجم الحديد في غرب أستراليا.. ويبدو أن سائق الشاحنة الضخمة سحق سيارته بالخطأ أثناء القيادة ما قبل الفجر.
ليس من الواضح سبب ركن لاندكروزر قرب الشاحنة بهذا الشكل وخاصة أن هذه المناطق عادة تحظر دخول سيارات الركاب داخلها منعا لحوادث كهذه.. وقد أشارت تقارير إعلامية أن أهم سبب للمشكلة ربما أن السائق وقتها كان مجرد كهربائي يجري صيانة على الشاحنة وليس السائق المخصص لها، ما قد يفسر الخطأ.
ويُذكر أن شاحنات التعدين الكبيرة من هذه النوعية قادرة على تشغيل نظام قيادة ذاتية داخل مناطق تعدين محددة، ولكن يبدو من التقارير أن هذه الشاحنة تحديداً كانت في وضعية القيادة اليدوية وقت الحادثة.. وربما المشكلة التي احتاجت لصيانة وقتها هي عطل في نظام القيادة الذاتية نفسه.
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