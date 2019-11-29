أفضل 10 علامات سيارات في العالم بالاعتمادية

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الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت منظمة تقارير المستهلك الأمريكية دراسة لأكثر علامات السيارات اعتمادية، والمعيار هنا هو عدد الاستدعاءات الصادرة من الشركات كل عام.. كلما قلت الاستدعاءات كلما ازدادت الاعتمادية.
مثل الأعوام الماضية، تسود العلامات اليابانية القائمة مع وجود قوي للعلامات الكورية كذلك وبعض العلامات الأمريكية والألمانية.
10 – ميني
9- كيا
8- دودج
7- سوبارو
6- هيونداي
5- جينيسيس
4- بورش
3- تويوتا
2- مازدا
1- لكزس
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