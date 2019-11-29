تعرف على مواصفات كرسي الأطفال التي توفر السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كان لديك طفلاً يجب عليك مراعاة سلامته على الطريق وهو داخل سيارتك، ونظراً لأهمية الأمر شددّت جهات مهتمة بالسلامة على الطرق داخل المملكة على ضرورة التأكد من مواصفات عديدة في كراسي الأطفال قبل شرائها، وإليك هذه المواصفات: ملائمة الكرسي لجسم الطفل.

خلوه من أي حواف حادة أو نتوءات.

سهولة تثبيته واستخدامه.

مقاومة مادته المصنعة لخطر الإشتعال.

توفر كتيب ارشادات للاستخدام.

عدم تأثيره على رأس وجسم الطفل عند الحوادث.

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